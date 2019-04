RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ M5s contro Pd sulle rivalutazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, M5S CONTRO IL PD

Con un post pubblicato sul blog delle stelle, il Movimento 5 Stelle non solo ribadisce la promessa di varare una riforma delle pensioni all’insegna di Quota 41, ma difende anche il blocco parziale delle rivalutazioni, smontando “una delle bufale più odiose che stanno diffondendo in queste settimane opposizioni e giornali riguarda i pensionati, che subirebbero nel 2019 decurtazioni ai loro assegni mensili”. Nel post viene spiegato che la realtà è tutto “il contrario. Questo governo ha fatto per i pensionati più di qualunque altro nel passato. Già nella prima Manovra abbiamo introdotto Quota 100, stanziato i fondi per la Pensione di Cittadinanza e aumentato la rivalutazione degli assegni pensionistici al costo della vita. È su quest’ultimo punto che le bufale insistono”.

LA RIVALUTAZIONE NELLA RIFORMA DELLE PENSIONI

Viene quindi mostrato, attraverso una tabella, come di fatto gli importi delle pensioni siano persino superiori, seppur di qualche centesimo, a come sarebbero stati se fosse stato adottato lo stesso meccanismo di indicizzazione utilizzato da Governi Letta e Renzi. “Le pensioni basse e medie aumentano rispetto allo schema del Pd, al contrario di quanto si vuole far credere in questi giorni. A diminuire sono solo le pensioni oltre 9 volte il trattamento minimo (dai 4.569,28 euro lordi in su), cioè pensioni d’oro alle quali abbiamo chiesto un contributo anche per aumentare quelle più basse. Di questo andiamo profondamente orgogliosi”, si legge ancora nel post, che si conclude con queste parole: “Ci vuole un minimo di onestà intellettuale, basta menzogne sulle pensioni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA