RIFORMA PENSIONI/ Gli italiani penalizzati da Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI ESCLUSI DA QUOTA 100

Teresa Bellanova ha un passato nel sindacato e sembra condividere con Cgil, Cisl e Uil il giudizio sulla riforma delle pensioni. Dal suo punto di vista, infatti, “Quota 100 non abolisce la Legge Fornero né la mette in discussione, ha una durata limitata di soli tre anni, per la serie chi si trova si trova, non sostiene né sosterrà quelle categorie di lavoratori e lavoratrici che ne avrebbero avuto più bisogno ad iniziare da chi svolge lavori usuranti e che il testo approvato avanti ieri non contempla assolutamente”. Secondo quanto riporta agenpress.it, la senatrice del Pd evidenzia in particolare che Quota 100, “impiegando enormi risorse in deficit, penalizza le donne, i lavoratori e le lavoratrici prive di regolarità contributiva, i giovani”.

QUOTA 100, RIFORMA DELLE PENSIONI COME LOTTERIA

Dal suo punto di vista è quindi “una ‘lotteria’ della pensione anticipata, premia i fortunati che maturano i requisiti entro gli stretti margini previsti e spinge verso un nuovo ‘scalone’ tutti coloro che ne sono tagliati fuori anche solo per un giorno. L’esatto contrario di un provvedimento universale che stabilisce un principio uguale per tutti”. L’ex viceministra allo Sviluppo economico dice anche di ascoltare già “le voci di moltissime persone che, a conti fatti, scelgono di continuare a lavorare pur avendo oltrepassato la soglia dei 32 anni di attività, e spesso in lavori estremamente duri, per non perdere somme rilevanti, perché anche 2/300 euro al mese, per chi non ha stipendi altissimi, sono importanti. Non solo lavoratori dell’edilizia: persone normali, che con questo provvedimento non avranno niente”.

