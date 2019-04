RIFORMA PENSIONI/ Le critiche a Quota 100: arma distrazione di massa (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE CRITICHE A QUOTA 100

Ferruccio de Bortoli non è certo tenero nei confronti della riforma delle pensioni con Quota 100. L’ex direttore di Sole 24 Ore e Corriere della Sera, su L’Economia, l’inserto del quotidiano di via Solferino, scrive infatti che si tratta di “una formidabile arma di distrazione di massa”. Dal suo punto di vista è finita ingiustamente nella penombra del dibattito pubblico la previdenza integrativa, cui invece si dovrebbe guardare, visto che se si lavorerà di meno, ritirandosi prima in pensione, si percepirà un assegno più basso per tutta la vita. Non bisogna poi dimenticare che per i giovani la previdenza integrativa potrebbe rappresentare una necessità, visto che potrebbero non avere una continuità contributiva in grado di fargli percepire una pensione di importo sufficiente a mantenere un certo tenore di vita. Si dovrebbe quindi pensare a qualche forma di incentivazione per consentire loro di poter pensare al proprio futuro.

I PRECEDENTI PERICOLOSI PER UNA RIFORMA DELLE PENSIONI

Quota 100 viene criticata anche da Matteo Prioschi sulle pagine del Sole 24 Ore. Il giornalista mette in evidenza come non sia la prima volta che l’Italia si trova di fronte a una riforma importante da cui poi si fa marcia indietro: nel 1969, con Brodolini, è stato infatti introdotto il sistema retributivo, ma nel 1995, con Dini, è stato reintrodotto quello contributivo. Dunque se “a concedere si fa in fretta, togliere è più difficile”. È anche per questo che Quota 100 “è disponibile fino al 2021. Poi si vedrà”. Si spera che i conti del sistema previdenziale non siano tali da determinare strette di entità importanti, come avvenuto nel 2011.

