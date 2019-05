Concorso DSGA, online banca dati quesiti/ Miur prova preselettiva: attesa per le sedi

Oggi è stata pubblicata la banca dati della prova preselettiva del concorso pubblico DSGA, per i posti cioè di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. La prova si svolgerà il prossimo 11, 12 e 13 giugno 2019, quindi ora ci si può mettere alla prova con i quesiti pubblicati dal Miur. Sono quattromila e tra questi ne verranno estratti 100 in sede d’esame. In cosa consiste la prova? Si tratta di un test della durata massima di 100 minuti con quesiti a risposta multipla sugli argomenti delle prove scritte. Ogni quesito è infatti composto da una domanda con quattro differenti opzioni di risposta, di cui una sola è esatta. La prova preselettiva è computer-based ed è unica su tutto il territorio nazionale, ma l’ordine delle 100 domande è diversificato per ogni candidato. Al termine della prova le risposte fornite verranno acquisite dal sistema informatico ed elaborate quindi per la valutazione.

CONCORSO DSGA, PROVA PRESELETTIVA: COME PREPARARSI

Per la comunicazione delle sedi per la prova preselettiva del concorso DSGA è ancora presto: verrà pubblicata almeno 15 giorni prima dello svolgimento del test, su avviso degli Uffici Scolastici Regionali competenti. Saranno ammessi agli esami successivi i candidati: in un numero pari a 3 volte i posti messi a concorso per ciascuna Regione; con punteggio pari al candidato collocato nell’ultima posizione utile; i soggetti di cui all’art. 20, comma 2 -bis, della legge 5 febbraio 1992 n.104. Ma il punteggio della prova preselettiva del concorso DSGA non concorre alla formazione della graduatoria di merito finale. Il test consiste nell’accertamento delle conoscenze di base relative alla funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Per prepararsi è bene concentrarsi sui seguenti argomenti: diritto costituzionale e amministrativo (con riferimento a quello dell’Ue), diritto civile, contabilità pubblica (in particolare gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), diritto del lavoro e pubblico impiego contrattualizzato, legislazione scolastica, ordinamento e gestione amministrativa delle scuole e stato giuridico del personale scolastico, diritto penale e il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche.

Di seguito i link per i quesiti della prova preselettiva, suddivisi per materie.

Area 1 (Scarica PDF)

Area 2 (Scarica PDF)

Area 3 (Scarica PDF)

Area 4 (Scarica PDF)

Area 5 (Scarica PDF)

Area 6 (Scarica PDF)

Area 7 (Scarica PDF)



