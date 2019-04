Riforma pensioni/ Calenda contro Quota 100: Finiremo contro il muro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, ECCO QUANTO CI STA COSTANDO QUOTA 100!

Carlo Calenda contro la riforma delle pensioni del governo M5s-Lega, che ha introdotto Quota 100 per superare la legge Fornero. «I due più importanti provvedimenti di questo governo, il reddito di cittadinanza e quota 100, non hanno nulla a che fare con il mondo delle imprese», ha dichiarato in collegamento con Mattino Cinque, programma a cui l’ex ministro dello Sviluppo economico ha partecipato per analizzare la questione delle tasse e della burocrazia che “soffocano” l’impresa italiana. Lo stesso Calenda nei giorni scorsi aveva già attaccato l’operato del governo anche per quanto riguarda le pensioni. «Abbiamo 50 miliardi di manovra da fare. Per quota 100 650mila pensionati sono costati a ogni pensionato e lavoratore italiano 750 euro a testa. Questa deriva ci porterà contro un muro». Da qui la sua ipotesi sulla precarietà del governo, che potrebbe cadere dopo le Europee. «Il governo troverà il modo di andare a casa e accollare a qualcun altro il fatto di dover fare la della finanziaria».

RIFORMA PENSIONI, I “PALETTI” DELLA PACE CONTRIBUTIVA

Da quest’anno con la pace contributiva è possibile coprire ai fini pensionistici quei “buchi” tra un periodo lavorativo e l’altro con oneri agevolati. È una novità interessante per chi ha una carriera intervallata da molte interruzioni tra due lavori, una situazione diffusa con il lavoro precario. Ma non si tratta di un’opportunità aperta a tutti, bensì solo ai lavoratori che rientrano nel regime contributivo di calcolo della pensione, quindi – come spiega PensioniOggi – si tratta di quelli che non hanno contributi versati prima del 1° gennaio 1996. E poi non ha una durata illimitata: si può esercitare fino al 31 dicembre 2021, per un triennio, trattandosi di una forma sperimentale. C’è un’altra limitazione: il riscatto è possibile per tutti i periodi compresi tra la data di prima iscrizione alla previdenza e l’ultimo contributo versato all’Inps. Di questi periodi, il lavoratore può scegliere quali e quanti riscattare, tenendo conto di un limite massimo di cinque anni, anche se non continuativi (cinque mesi in un anno; tre mesi in un altro anno; e così via).

