RIFORMA PENSIONI/ Con il Rdc penalizzato chi ha più contributi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DANNO DEL RDC

Non per la riforma pensioni con Quota 100, ma per via dell’effetto del reddito di cittadinanza sulla previdenza rischia di crearsi una situazione di disparità nel sistema pensionistico italiano. Come spiega Il Corriere della Sera, riprendendo uno studio del Servizio politiche fiscali e previdenziali della Uil, due pensioni di importo uguale rischiano di trovarsi soggette a diversa tassazione, con un assegno netto che alla fine potrebbe determinare una differenza del 6%. “La pensione di Cittadinanza, priva di una curva di salvaguardia, fa sì che un pensionato che percepisca un assegno frutto di anni di contribuzione disponga, al netto delle tasse, di un reddito inferiore del 6% rispetto a un anziano che beneficia della pensione di cittadinanza. Una distorsione che penalizza chi ha versato di più”, spiega Domenico Proietti, Segretario confederale della Uil.

DIFFERENZA DEL 6% NELLE PENSIONI

Il quotidiano milanese riporta un caso concreto contenuto nello studio del sindacato. Un pensionato single, con una pensione di 9.360 euro lordi annui, tra Irpef e tasse locali verserà 595 euro di imposte. Dunque il suo assegno netto diventerà di 8.765 euro l’anno. Un altro anziano, che invece arriva a 9.360 euro grazie alla pensione di cittadinanza, che si somma a una pensione che non supera la soglia della no tax area, non sarà tenuto al pagamento di tasse e si ritrova quindi “con un 6,35% di reddito disponibile in più”. La Uil non ha dubbi: è “necessario correggere queste storture dando più reddito a tutti con una decisa riduzione della pressione fiscale e aumentando le detrazioni specifiche. Al contempo, bisogna ampliare la platea dei beneficiari della quattordicesima sulla pensione e aumentarne l’importo”.

