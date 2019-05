RIFORMA PENSIONI/ Damiano contro le promesse Di Maio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Mentre il Movimento 5 Stelle evidenzia l’importanza dei provvedimenti con cui si sono tagliati vitalizi e pensioni d’oro anche per i politici, Cesare Damiano critica il Governo anche per quel che ha fatto in tema di riforma pensioni, anche se non cita Quota 100. L’ex ministro del Lavoro si dice dapprima soddisfatto del fatto che Luigi Di Maio “insista nel sostenere che non si ‘aumenterà l’Iva per finanziare altri provvedimenti’, ad esempio l’iniqua flat tax di Salvini”. Tuttavia non nasconde una certa perplessità sulle dichiarazioni del leader pentasellato. “Noi non gli crediamo, soprattutto perché nel recente passato il Governo ha già penalizzato una categoria debole, i pensionati, ridimensionando l’indicizzazione delle pensioni per finanziare altri provvedimenti: uno scherzetto che ruba dalle tasche dei pensionati, dal 2019 al 2021, la bella somma di 3,6 miliardi di euro”, evidenzia Damiano.

LE PROMESSE DEL VICEPREMIER

L’esponente del Partito democratico ricorda che con la misura varata dal Governo si saranno “pensioni più povere, a partire da tre volte il minimo (1.500 euro lordi mensili), e meno rivalutate rispetto all’andamento del costo della vita”. “Ma non dovevamo eliminare la povertà e migliorare il potere d’acquisto di salari e pensioni?”, è la sua conclusione. Resta poi da chiedersi se il miliardo che Di Maio ha detto di voler destinare alle famiglie, risultato dai risparmi rispetto ai fondi stanziati per reddito e pensioni di cittadinanza, si trasformeranno in misure dall’effetto tangibile per i cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA