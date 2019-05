RIFORMA PENSIONI/ Di Maio promette un fondo per i Vigili del Fuoco (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, DI MAIO INCONTRA CONAPO

Luigi Di Maio, venerdì, insieme al sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia, ha incontrato i rappresentanti di Conapo, il sindacato autonomo del Vigili del Fuoco, che da tempo lamenta la mancanza di una riforma pensioni che equipari, oltre che le loro retribuzioni, anche il trattamento pensionistico a quello delle altre forze di sicurezza italiane. Un provvedimento che era stato promesso dalle forze di maggioranza, ma che ancora non è arrivato, nonostante altri provvedimenti in materia previdenziale come Quota 100. Come si legge in una nota del ministro del Lavoro, Di Maio vuole creare un fondo dedicato all’obiettivo che “sarà attivo a decorrere da gennaio 2020”.

LE PAROLE DEL MINISTRO

Lo stesso ministro del Lavoro ha poi scritto sulla sua pagina Facebook di aver incontrato i rappresentanti dei Vigili del Fuoco “perché ritengo sacrosanto che questi nostri servitori dello Stato si vedano riconosciuta l’equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni con quelle delle Forze dell’Ordine”. Secondo Di Maio, questo “è un tema che come potete intuire mi sta particolarmente a cuore e per questo intendo creare al Ministero del Lavoro un Fondo economico dedicato, già a partire da quest’anno, che sarà attivo a decorrere da gennaio 2020, con cui affiancare il Ministero dell’Interno nell’operazione di azzeramento del gap. Si tratta di un ulteriore piccolo ma importante tassello nel puzzle del Cambiamento che stiamo portando avanti. Una misura giusta che mi rende personalmente orgoglioso e che sono certo renderà orgogliosi anche tutti voi”.

