RIFORMA PENSIONI/ Dopo Quota 100 si parla ancora della Legge Fornero (ultime notizie)

Oggi all’Università di Messina Elsa Fornero terrà una lezione dal titolo “Chi ha paura del cambiamento”. L’ex ministra del Lavoro, il cui nome è legato alla riforma pensioni del 2011, troverà un presidio di protesta di Sgb e Cub, che chiedono anche un confronto con lei. Vincenzo Capomolla di Sgb, come viene riportato da messinaora.it, segnala in particolare che “da decenni, con la complicità di certi sindacati, continuano ad usare lavoratori come bancomat, producono masse di precariato e di disoccupati, giovani al bivio tra sfruttamento ed emigrazione, contratti a perdere, tagli a diritti, salario, pensioni e condizioni di tutti i lavoratori e nei posti di lavoro”.

Filippo Sutera della Cub evidenzia che “il risultato è che mentre si taglia a milioni di lavoratori e cittadini, il 5% degli italiani ha accumulato una ricchezza pari a quella del 90% del resto della popolazione. Per questo crediamo che Elsa Fornero, ennesimo esempio di un pensiero fallimentare, possa solo insegnare cosa non bisogna fare, e sia invece necessario riorganizzare i lavoratori per reclamare e riprendersi direttamente salario e lavoro vero, ricostruendo certezze, diritti ed interessi”. Di Legge Fornero si è anche parlato nell’ultima puntata della trasmissione diMartedì. Pietro Senaldi, direttore di Libero, ha ricordato a Pierluigi Bersani, presente in studio, che “ha votato la riforma Fornero che ha creato gli esodati”. Tra gli ospiti anche Claudio Durigon, che ha evidenziato come “la legge Fornero ha allargato la forchetta di altri 5 anni, mentre noi con Quota 100 abbiamo dato respiro all’Ape social fatta dal Pd”.

