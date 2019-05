RIFORMA PENSIONI/ Durigon: da Quota 100 risparmi per 4 miliardi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Ormai anche lo stesso Luigi Di Maio parla di risorse avanzate, rispetto a quelle stanziate, per il Reddito di cittadinanza. E a quanto pare dei risparmi si avranno anche sul fronte della riforma pensioni. Claudio Durigon, intervistato da Repubblica, spiega infatti che quanto a domande presentate all’Inps “siamo a 130 mila più 14 mila di opzione donna. Sta andando benissimo. Chiuderemo a 250-260 mila, l’80% della platea stimata per quest’anno, di cui 220-230 mila per quota 100. Direi un grande risultato: abbiamo svuotato il bacino creato dalla legge Fornero. Detto questo, si tratta di una opzione. E nel triennio pensiamo di spendere 16 miliardi dei 20 preventivati”. Riguardo il turnover nel mercato del lavoro, il sottosegretario prevede che “tra fine anno e il prossimo ci sarà un’infornata importante nello Stato”.

PRIMA QUOTA 100 E NOMINE INPS

Quanto invece al cosiddetto fenomeno di “Prima Quota 100”, quella sorta di corsia preferenziale che sarebbe stata riservata alla lavorazione delle domande presentate all’Inps per accedere a Quota 100, Durigon dichiara di aver “chiesto a Inps e mi hanno risposto che le pratiche sono aumentate del 14% nel primo trimestre sull’anno passato. Però certo anch’io ho riscontrato lentezze. Ad esempio alcuni disabili senza assegni da 8 mesi”. Rispetto al blocco parziale delle indicizzazioni, che tanto fa discutere e protestare i sindacati, l’esponente della Lega ricorda che la rivalutazione è “comunque più generosa degli ultimi anni” e che il conguaglio “potrebbe essere a giugno. O con la tredicesima”, in moda da “pesare di meno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA