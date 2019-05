RIFORMA PENSIONI/ Ecco gli assegni che non saranno tagliati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, TAGLI AGLI ASSEGNI

Con un post sul Blog delle Stelle, il Movimento 5 Stelle ricorda che “dopo il Reddito di Cittadinanza e Quota 100, dal 1° giugno di quest’anno entrerà a regime il taglio alle pensioni d’oro, una nostra promessa storica che abbiamo mantenuto appena arrivati al governo”. I pentastellati ricordano quindi una delle misure contenute nella riforma pensioni che ha sollevato alcune proteste da parte dei pensionati ed evidenziano che “con i risparmi ottenuti, oltre 400 milioni di euro, abbiamo potuto finanziare anche l’aumento delle pensioni minime, a dimostrazione che la nostra priorità assoluta è ridurre le diseguaglianze dopo il massacro sociale degli ultimi anni che le ha fatte esplodere. È un obiettivo etico, perché la giustizia sociale sarà sempre una nostra stella polare, ma allo stesso tempo è anche un obiettivo economico, perché i Paesi a minore diseguaglianza crescono tendenzialmente di più”.

LE PENSIONI ESENTATE DAI TAGLI

In un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore viene però spiegato che il taglio non riguarderà non solo le pensioni di inabilità e invalidità, di reversibilità e di vittime del dovere o del terrorismo, ma anche quello frutto di cumulo contributivo, “anche qualora la pensione in esame fosse interamente liquidata con il sistema retributivo”. Mentre fra i trattamenti esclusi dal taglio non sono menzionate le pensioni di vecchiaia anticipate ai soggetti con almeno l’80% di invalidità. Non si parla di esse, infatti, né nella norma, né nella recente circolare Inps relativa al contributivo di solidarietà che scatterà a giugno.

