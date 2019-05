RIFORMA PENSIONI/ Garavini (Pd) spiega l’inganno del Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GARAVINI

Laura Garavini critica le scelte fatte dal Governo in tema di riforma pensioni. “Con una mano promettono una pensione di cittadinanza che in realtà andrà solo a pochi. E con l’altra sottraggono soldi a chi ha lavorato una vita. Il Governo si è preso gioco dei pensionati italiani, ai quali aveva promesso grandi risorse. Salvo poi obbligarli a restituire allo Stato i soldi delle rivalutazioni e dei conguagli”, afferma la Senatrice del Pd in una nota riportata da politicamentecorretto.com. La vicepresidente della commissione Difesa del Senato ricorda anche che “i precedenti Governi Pd avevano cancellato il pagamento per il cumulo dei contributi. Consentito la pensione anticipata, senza alcun costo, per i lavoratori precoci e per chi aveva svolto lavori usuranti. E aumentato il valore della quattordicesima mensilità. Ampliando la platea di chi ne usufruisce”.

L’APPELLO DELLA FERPA

Garavini dice anche di condividere e fare proprio “l’appello lanciato dalla Federazione europea dei pensionati e delle persone anziane – Ferpa. La manifestazione promossa il 1 giugno dai sindacati dei pensionati sarà un’occasione proprio per riportare le esigenze di questa categoria all’interno del dibattito dell’esecutivo, così come in quello per le elezioni europee”. Dal sui punto di vista, “i nostri pensionati rappresentano un ammortizzatore sociale fondamentale. Con i loro risparmi aiutano i figli. Si prendono cura dei nipoti. E che cosa dà loro in cambio l’attuale Governo? Nulla. Nulla per la non autosufficienza. Nulla per l’invecchiamento attivo. Nulla per l’assistenza. In compenso, però, toglie loro risorse”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA