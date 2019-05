RIFORMA PENSIONI/ Gli interventi necessari per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ARMILIATO

Per Orietta Armiliato, il malcontento che sembra aumentare tra i cittadini rende evidente la necessità di una riforma pensioni “che tenesse conto dello stato nel quale versa il mercato del lavoro e che tenesse conto delle conclamate esigenze delle donne lavoratrici che fosse, in una parola contemporanea, e quindi aderente alla realtà del presente”. Tuttavia, l’amministratrice del Cods non nasconde che “per realizzare tutto questo sarebbero necessari due grandi assenti del nostro tempo: stabilità e sviluppo”. In un post sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, Armiliato ricorda anche che il 13 marzo Governo e sindacati si sono incontrati, ma poi non c’è stato più alcun tavolo relativo alla previdenza. “Ricordo che in quella occasione fu ribadita la necessità di lavorare all’elaborazione della Piattaforma Unitaria Sindacale che ha, fra le sue poste, anche quelle che possono venire in aiuto alle donne se non altro dal punto di vista previdenziale”.

RIFORMA PENSIONI, GLI INVERTENTI PER AIUTARE LE DONNE

Armiliato riporta quindi alcuni contenuti della stessa piattaforma che sono di interesse particolare per il Cods. Anzitutto, il riconoscimento che “gli interventi sulle pensioni degli ultimi anni hanno penalizzato in modo particolare le donne e anche raggiungere i requisiti previsti da quota 100 sarà difficile per molte lavoratrici. È, quindi, necessario sostenere le lavoratrici sul fronte previdenziale con misure adeguate, come con il riconoscimento di dodici mesi di anticipo per ogni figlio”. Inoltre, visto che il lavoro di cura svolto prevalentemente dalle donne è una voce fondamentale del welfare informale, andrebbe “riconosciuto anche a livello previdenziale e pensionistico”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA