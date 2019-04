RIFORMA PENSIONI/ Gli ostacoli per il riscatto della laurea (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INDAGINE SUL RISCATTO DELLA LAUREA

Il sito del Corriere della Sera riporta i risultati di un’indagine commissionata da facile.it relativa al riscatto della laurea, materia trattata anche dalla recente riforma pensioni con Quota 100. Dall’indagine condotta da mUp Research in collaborazione con Norstat su un campione rappresentativo della popolazione titolata a beneficiare della nuova norma risulta che sono circa 2,3 milioni gli italiani intenzionati a riscattare la laurea. In particolare, “i più interessati ad approfittare delle opportunità introdotte dalla Legge 26/2019 in materia di riscatto anni di studio sembrano essere i residenti nelle regioni del Sud e nelle Isole, aree dove il 70% degli intervistati aventi diritto ha dichiarato che riscatterà la laurea nei prossimi anni”.

GLI OSTACOLI CHE RESTANO DOPO LA RIFORMA PENSIONI

“Sono invece circa 1,4 milioni gli italiani che, pur avendone titolo e nonostante la nuova legge, non hanno intenzione di riscattare gli anni di studio universitari”. Questo principalmente a causa “dei costi ritenuti troppo alti (57%), la convinzione che l’operazione non sia conveniente (21%) e un più generale scetticismo (11%) sul riscattare anni ai fini di una pensione che potrebbe non arrivare mai”. Se si guardano i dati anagrafici, “emerge che sono i giovani con età compresa tra i 20 e i 34 anni i più inclini al riscatto degli anni di studio universitario (67%)”. In generale, tra quanti “hanno dichiarato di voler riscattare la laurea con il nuovo sistema emerge che l’11% dei rispondenti ha intenzione di farlo nel corso del 2019, il 32% lo farà entro i prossimi cinque anni e, ancora, il 56% dichiara di non sapere quando”.

