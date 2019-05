RIFORMA PENSIONI/ I dati Inps sul boom del riscatto della laurea (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI INPS SUL RISCATTO LAUREA

Oltre a Quota 100, la riforma pensioni del Governo ha previsto un riscatto agevolato della laurea. Che sembra stia avendo successo. Come evidenzia un articolo del Corriere della Sera, infatti, i dati dell’Inps dicono che “ad aprile, tra riscatto low cost e riscatto ‘normale’, sono arrivate 7.020 domande. Rispetto alle media mensile del 2018, quando il riscatto low cost ancora non c’era, l’aumento è del 202%”. Dai dati risulta anche che “sempre ad aprile le domande arrivate dal settore privato sono state 2.900, quelle degli statali 500. Anche pesando i due numeri rispetto al totale dei lavoratori dei due settori, in Italia per ogni statale ci sono circa 5 dipendenti pubblici, il settore privato resta in vantaggio”.

UN AIUTO PER SFRUTTARE QUOTA 100

Dunque il riscatto della laurea è più gradito nel settore privato e “il riscatto low cost sembra aver dato vita nuova anche al riscatto ‘normale’ della laurea, cioè quello fatto a prezzo pieno e per gli anni universitari precedenti al 1996”. Infatti, ad aprile, sempre nel settore privato, le domande di riscatto ordinario sono state 3.200 mentre la media mensile dell’anno scorso era stata 1.740”. L’aumento si può spiegare con il fatto che “probabilmente il tanto parlare che si è fatto del riscatto agevolato ha acceso una faro anche sulla procedura normale, a prezzo pieno, che non tutti conoscono. E che in alcuni casi potrebbe essere stata usata anche per raggiungere i 38 anni di contributi necessari per sfruttare Quota 100, che consente di lasciare il lavoro in anticipo rispetto alla scadenza naturale”.

