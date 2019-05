RIFORMA PENSIONI/ I partiti ne parlano nei programmi delle europee (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NEI PROGRAMMI DEI PARTITI

Si avvicinano le elezioni europee e c’è chi ritiene che anche la riforma pensioni, o meglio l’opposizione a certe interventi in materia previdenziale, sia un tema programmatico. La lista La Sinistra sta presentando i suoi candidati nelle varie circoscrizioni e a Bergamo era presente anche Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della sinistra europea, che ha spiegato: “Vogliamo che questa lista sia uno spazio a disposizione di quei movimenti che oggi costituiscono la principale speranza su scala planetaria”, “uno spazio a disposizione di chi nel nostro Paese in questi anni ha condiviso l’impegno per la difesa e l’attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza, le lotte per la difesa dei beni comuni e i diritti civili e sociali, l’opposizione alle ‘riforme’ neoliberiste a partire da quella delle pensioni, alle privatizzazioni, alla precarizzazione del lavoro. Uno spazio per chi si schiera da anni contro xenofobia e razzismo nelle mobilitazioni e nella solidarietà attiva”, ha detto secondo quanto riportato da Bergamonews.it.

LE POSIZIONI DI LEGA E +EUROPA

Il Sole 24 Ore ha analizzato invece i programmi elettorali dei principali partiti politici italiani e in alcuni di essi si parla di pensioni. Per esempio, la Lega ritiene che “per combattere la disoccupazione occorre anche puntare sulla leva previdenziale: con l’anticipo pensionistico si consente il turnover”. PiùEuropa, invece, ritiene importante arrivare a creare “un vero mercato unico del lavoro: regole comuni e comuni strumenti di protezione sociale a partire da un sussidio europeo contro la disoccupazione e contributi pensionistici riconosciuti in tutta Europa”.

