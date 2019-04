RIFORMA PENSIONI/ I sostegni per aiutare le famiglie (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DOMINA

Uno dei temi di cui si è dibattuto prima del varo della riforma pensioni con Quota 100 è stato quello dell’adeguatezza dell’assegno pensionistico, tanto che il Movimento 5 Stelle ha parlato molto della pensione di cittadinanza per portare l’importo ad almeno 780 euro al mese. Un’analisi condotta da Domina (associazione nazionale di famiglie datori di lavoro domestico), in collaborazione con la Fondazione Leone Moressa, per Il Sole 24 Ore del Lunedì segnala che “con la sola pensione, il 52,9% degli anziani può permettersi l’assistenza di un lavoratore domestico per appena cinque ore alla settimana. “Il 17,8% può pagare un aiuto per 25 ore (praticamente, una mezza giornata dal lunedì al venerdì) e appena il 9,5% può aspirare a una badante convivente”. Purtroppo “quasi il 70% degli anziani ha un reddito complessivo sotto i 20.000 euro, ovvero, considerando le tasse da versare, ha meno di 14.600 euro spendibili all’anno”.

RIFORMA PENSIONI, I SOSTEGNI PER LE FAMIGLIE

Occorrerebbe quindi mettere in campo dei sostegni aggiuntivi rispetto alla pensione. In alcuni casi c’è l’indennità di accompagnamento, ma riguarda solo chi ha un’invalidità totale. Lorenzo Gasparini, Segretario generale di Domina, ricorda che nel contratto di Governo si parla di “provvedimenti per agevolare le famiglie con anziani a carico, compresa l’assistenza domiciliare, anche tramite colf e badanti”. Dal suo punto di vista si dovrebbe puntare sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni a colf e badanti, così da far emergere anche del lavoro nero, incentivare misure di welfare aziendale per l’assistenza domiciliare di parenti anziani e credito agevolato per le famiglie per queste finalità.

