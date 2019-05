RIFORMA PENSIONI/ I tagli dell’Inps non sono arrivati per tutti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, TAGLIO NON PER TUTTI

La riforma pensioni, oltre a Quota 100, ha previsto anche il blocco parziale delle indicizzazioni. Secondo quanto scrive Repubblica, tuttavia, “non tutti i pensionati italiani hanno avuto il mini-taglio delle pensioni sopra i 1.522 euro mensili ad aprile, per via del nuovo adeguamento all’inflazione introdotto dal governo giallo-verde. Alcuni hanno dunque incassato – non solo da gennaio a marzo, ma anche in aprile e maggio – assegni migliori del 2018, grazie al temporaneo ritorno ai più generosi ‘scaglioni Prodi’. Il rischio è che, dopo le elezioni europee, forse a giugno, quando arriverà il conguaglio delle somme indebite – ricevute ma non dovute, in base alle nuove e peggiorative regole in vigore dal primo gennaio – alcuni pensionati debbano restituire, almeno in parte, 6 rialzi anziché 3”.

LE CRITICHE ALL’INPS

Nel suo articolo Valentina Conte specifica che non si sa quanti siano i pensionati non colpiti, per il momento, dal taglio: “Il fenomeno – sentiti alcuni patronati – sembra sparso in tutta Italia a macchia di leopardo. E nessuno sa giustificarlo”. La causa sembrerebbe comunque essere un errore tecnico. Nell’articolo viene anche ricordato che ci sono pensionati cui l’Inps non ha reso disponibile “il documento ‘ObisM’, meglio conosciuto come ‘la busta paga del pensionato’”, che serve “per capire ad esempio se si ha o meno diritto alle prestazioni accessorie, come gli assegni famigliari o le detrazioni”. Infine, viene evidenziato che mentre sul sito dell’Inps si parla di “quasi 950 mila” domande presentate per il reddito di cittadinanza, Pasquale Tridico, ospite di Porta a porta, indicato mercoledì un numero superiore al milione.

