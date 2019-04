RIFORMA PENSIONI/ Il sistema del finanziamento da rivedere (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SPAGNUOLO

Roberto Spagnuolo, responsabile lavoro e previdenza di Convergenza Socialista, in una lunga nota riportata da politicamentecorretto.com, chiede tra le altre cose delle misure in tema di riforma pensioni. Dal suo punto di vista occorre ripensare “il sistema di finanziamento delle pensioni, che attualmente strozza strutturalmente il mondo del lavoro, anche per evidenti sbilanciamenti demografici in Ue tra attivi al lavoro e pensionati. Sapendo anche che esiste un tetto al tasso di occupazione massimo in Ue, per cui se aumenta la popolazione anziana il numero e valore assoluto delle pensioni può solo aumentare, con ulteriori prevedibili forti tensioni sul mondo del lavoro futuro. Occorre creare un metodo di transizione a fonti indipendenti dal mercato del lavoro degli attivi, per pagare le pensioni correnti, e legate ad un sistema che ha già accantonato i propri contributi di lungo periodo in modo definito, dove la fiscalità generale interviene per le integrazioni di breve periodo”.

PENSIONI, LA RICERCA DI UN DIVERSO FINANZIAMENTO

Un sistema, secondo Spagnuolo, “dove il debito pubblico possa contribuire al finanziamento con titoli dedicati al credito previdenziale, tutelato quest’ultimo anche in maniera specificamente privilegiata, perché il futuro dei cittadini non può essere lasciato al caso una volta anziani”. Questi ultimi, poi, “non devono essere costretti a cambiare nazione per vivere dignitosamente in Stati in difficoltà fiscale che drenano risorse a Stati in altrettanta difficoltà, costretti alla guerra fiscale anche sulle pensioni”. Cambiamenti strutturali importanti, quindi, quelli che da Spagnuolo vengono auspicati.

