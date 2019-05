RIFORMA PENSIONI/ Il vantaggio di continuare a lavorare con l’Ape (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL VANTAGGIO DELL’APE

Se ne parla poco ormai, ma la riforma pensioni con Quota 100 non ha cancellato la possibilità per i lavoratori di autofinanziarsi il pensionamento anticipato mediante l’Ape volontario. Come ricorda l’inserto de Il Sole 24 Ore “Tutto pensioni 2019”, tramite una trattenuta sulla futura pensione per un arco temporale pari a vent’anni, è possibile anticipare il pensionamento a 63 anni e 5 mesi, a patto di aver versato almeno 20 anni di contributi. Da tener presente tuttavia che la durata dell’Ape non può essere inferiore a 6 mesi e che la futura pensione, al netto della trattenuta ventennale, non può essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, quindi a circa 720 euro al mese. Accedere all’Ape non comporta di non poter lavorare più. Anzi, è possibile, per esempio, accedere all’Ape e lavorare part-time, in modo per esempio da recuperare parte di quella che sarà la futura trattenuta pensionistica.

LE OPPORTUNITÀ DI APE AZIENDALE E RITA

Questo problema nemmeno si pone in caso di Ape aziendale, visto che l’azienda si farebbe carico di aumentare i contributi previdenziali del dipendente, che potrebbe anche incassare un assegno decurtato pari a quello che avrebbe incassato senza decurtazione. C’è poi la possibilità per i lavoratori che abbiano un piano di pensione integrativa di utilizzare la Rendita integrativa temporanea anticipata per anticipare il proprio pensionamento. Un altro modo quindi di autofinanziarsi l’ingresso in quiescenza nel caso non si abbia la possibilità di accedere alle misure previste dalla riforma delle pensioni del Governo Conte.

