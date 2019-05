RIFORMA PENSIONI/ Inps e Quota 100, la giacenza delle domande (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE ACCUSE ALL’INPS

Con un articolo richiamato direttamente in apertura del giornale, Repubblica è tornata a parlare di Inps e di riforma pensioni. “L’Inps sta cambiando pelle. In tre mesi, l’Istituto che gestisce pensioni e assistenza per 40 milioni di italiani – un gigante da 800 miliardi, oltre un terzo del Pil – si è trasformato in agenzia del governo. Fin quasi ad assomigliare a un comitato elettorale. Incaricato non solo di spingere le misure bandiera di Lega e M5S – quota 100 e reddito di cittadinanza – anche a scapito di tutte le altre prestazioni e a colpi di deroghe mai viste, incentivi monetari ai dipendenti a fare presto, sconti sui documenti da presentare”, ha scritto Valentina Conte, che ha citato nuovi dati sulle lavorazioni delle domande di pensionamento presentate all’Inps: “Nei primi tre mesi dell’anno, le pratiche ‘normali’ sono calate del 25%. Le domande per le pensioni di anzianità contano una giacenza del 78%. Quelle di opzione donna del 56%. Contro il 100% di risposte per quota 100”.

LE PAROLE DI GUGLIELMO LOY

Il quotidiano romano cita anche lo spostamento di “50 dipendenti dagli uffici territoriali a Roma, ma solo per uno specifico profilo professionale. Procedura ‘scellerata, inopportuna, restrittiva, fintamente nazionale’, dicono Cgil, Cisl e Uil. Vuole creare quattro nuove direzioni in Inps: informatica, vigilanza, povertà, formazione. Moltiplica poltrone, disegna un cerchio magico. ‘Ma il modello della nuova Inps qual è?’, si chiede Guglielmo Loy, presidente del Civ, il Comitato di vigilanza composto da sindacati e imprese. ‘I dati non sono trasparenti, gli uffici del territorio soffrono. E la confusione di ruoli del presidente designato, tra propaganda e politica, non aiuta’”.

