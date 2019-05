RIFORMA PENSIONI/ L’allarme dell’Anap-Confartigianato (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ALLARME DELL’ANAP

In questi giorni sono arrivati nuovi dati, oltre che sulle domande presentate all’Inps per Quota 100, anche su quelle relative a reddito e pensioni di cittadinanza. L’Anap esprime una certa preoccupazione per il fatto che finora per le pensioni di cittadinanza sono state presentate meno di 150.000 domande e che “se la percentuale di quelle respinte dall’Inps si confermerà, come sembra, del 25%, avremmo solo circa 100.000 pensionati che avranno avuto un qualche beneficio da questa osannata e propagandata legge per ridurre la povertà, quando invece sono ben 2.200.000 i pensionati che non superano il trattamento minimo di pensione”.

I PALETTI DA CAMBIARE

“La realtà è che, a causa dei numerosi paletti imposti dalla Legge 26/2019 di conversione del Decreto-legge 4/2019 sul Reddito di cittadinanza, quali gli stringenti limiti reddituali e patrimoniali, nonché quelli anagrafici, la stragrande maggioranza dei pensionati poveri, che sono cioè sotto la soglia di povertà, non avranno diritto ad alcuna integrazione della pensione”, fa sapere l’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato. Che cita poi alcuni di questa paletti, come quello riguardante il requisito anagrafico di 67 anni per i beneficiari che pone “una seria discriminazione tra nuclei familiari di pensionati ugualmente poveri che si differenziano solo perché, ad esempio, in uno di essi c’è una coppia di anziani ultrasessantasettenni e nell’altro una coppia in cui uno solo è di età inferiore a 67 anni”. Oppure l’impossibilità di avere più di 8.000 euro a coppia come risparmio che può servire in caso di “un’emergenza, quale un problema di salute”.

