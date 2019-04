RIFORMA PENSIONI/ L’Inps e il rischio che corrono i pescatori (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RISCHIO PER I PESCATORI

I pescatori italiani potrebbero trovarsi vittime di una riforma pensioni senza saperlo. Nelle Marche, infatti, circa 700 di loro dopo aver versato contributi come lavoratori dipendenti dei grandi operatori della pesca si sono visti conteggiare l’assegno pensionistico dall’Inps come se fossero lavoratori autonomi in base a una norma del 1958. Conseguenza principale di tutto ciò: una pensione mensile di circa 500 euro. Non è detto che il caso non possa estendersi, come viene spiegato in un articolo su La Nuova del lavoro, sezione del sito del Corriere della Sera, a tutta le categoria a livello nazionale. “La legge del 1958 fu fatta in un periodo nel quale le coperture assicurative e previdenziali non esistevano e seppur prevedesse poco, per i tempi quel livello di tutela minimo era già qualcosa. Ma oggi è una norma anacronistica perché non prevede copertura per malattia, copre solo il 50% degli infortuni e garantisce una pensione da 500 euro al mese rispetto a quella della grande pesca, che è di circa 1000 euro al mese”, spiega Tonino Giardini, responsabile nazionale di Impresapesca Coldiretti.

NESSUN CHIARIMENTO DALL’INPS

“La Nuvola ha chiesto sia tramite ufficio stampa sia tramite Twitter chiarimenti all’Inps sulla vicenda, ma al 17 aprile 2019 non risultano ancora riscontri ufficiali, né risposte sui punti sollevati. In particolare, capire a quanto ammontano e che fine faranno effettivamente i contributi versati in più in questi anni dai datori ai propri pescatori”, si legge nell’articolo di Barbara D’Amico. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.

