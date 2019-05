RIFORMA PENSIONI/ Meloni chiede intervento sui sindacalisti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BARBAGALLO

Nella manifestazione del 1° maggio organizzata da Cgil, Cisl e Uil si è parlato anche della riforma pensioni con Quota 100. Carmelo Barbagallo, in particolare, ha spiegato che i sindacati non sono contro questa misura a prescindere, ma vorrebbero che fossero apportate delle modifiche. Per il Segretario generale della Uil, è poi importante che si arrivi alla separazione della previdenza dall’assistenza, anche per rendere più chiaro quello che è l’effettivo peso delle pensioni sulla spesa pubblica. Ai sindacati è però arrivata una sorta di “sfida” da parte di Giorgia Meloni, che a una manifestazione di Fratelli d’Italia a Jesolo, secondo quanto riporta Il Giornale, ha detto: “Dopo aver tagliato i vitalizi dei parlamentari e aver fatto qualche iniziativa contro le pensioni d’oro, l’unico sistema privilegiato pensionistico che rimane è quello per i sindacalisti”.

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA DI GIORGIA MELONI

Dunque, “Se si riuscisse a mettere mano a questa materia, i sindacati sarebbero più credibili quando chiedono a tutti di fare dei sacrifici”. Sul tema ricordiamo che anche il Movimento 5 Stelle aveva detto di voler intervenire con una legge che non ha ancora però visto la luce. Meloni ha voluto anche augurare un buon primo maggio “a tutti i dipendenti sottopagati e alle categorie non protette: lavoratori autonomi, ambulanti, commercianti, professionisti e piccoli imprenditori, quelli che ogni giorno di malattia è una remissione, quelli che le ferie sono un lusso, quelli che niente cassa integrazione, niente prepensionamenti, niente sussidi di disoccupazione, niente assegni famigliari, niente tredicesima, niente liquidazione”.

