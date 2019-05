RIFORMA PENSIONI/ Nuova critica di Brambilla al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA CRITICA DI BRAMBILLA E NOVATI

Alberto Brambilla non ha risparmiato critiche alla riforma pensioni con Quota 100 per come è stata realizzata dal Governo. In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, insieme a Paolo Novati evidenzia un altro errore che l’esecutivo ha compiuto. Nell’analisi, i due autori partono da elaborazioni di Itinerari Previdenziali su dati del ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate, dalle quali emerge che “su 60,48 milioni di cittadini residenti a fine 2017, quelli che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (i contribuenti dichiaranti) sono stati 41.211.336, ma quelli che versano almeno un euro di Irpef sono 30.672.866. Possiamo dedurre che il 49,29% degli italiani non ha reddito e quindi non paga nulla di Irpef”.

RIFORMA PENSIONI, GLI INTERVENTI SBAGLIATI DEL GOVERNO

C’è dunque una grandissima parte della popolazione che non paga imposte o che le paga in misura bassa, ma “è difficile credere che quasi 36 milioni di abitanti vivano con redditi inferiori ai 20 mila euro lordi l’anno”. Per questo sarebbe utile una politica fiscale in grado di incentivare l’emersione dei redditi in nero. Brambilla e Novati citano in questo senso la possibilità di “dedurre ogni anno almeno il 50% di tutte le spese sostenute dalle famiglie, Iva compresa, per lavori di casa, meccanici, assistenti familiari e altro”. Il Governo però, segnalano i due autori, anziché far questo tagliano le pensioni “di quello sparuto 1% di popolazione che nella vita attiva ha dichiarato oltre 100 mila euro di reddito e a un ridotto adeguamento delle pensioni sopra i 1.600 euro lordi al costo della vita”.

