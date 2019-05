RIFORMA PENSIONI/ Pedretti: 3 mld dei pensionati per Quota 100 e Rdc (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, PEDRETTI CONTRO IL GOVERNO

Ivan Pedretti va all’attacco del Governo, che a suo modo di vedere “deve smetterla di imbrogliare le persone più deboli”. Il Segretario generale dello Spi-Cgil imputa in particolare all’esecutivo il fatto di aver varato una riforma pensioni con il blocco parziale delle indicizzazioni e di usare “3 miliardi dei pensionati per pagare quota 100 e il reddito di cittadinanza”. Secondo quanto riporta il sito di Rassegna Sindacale, per Predetti bisognerebbe “permettere ai lavoratori che svolgono lavori usuranti di andare in pensione”, “istituire una pensione di garanzia per i giovani, oltre a riconoscere il lavoro di cura alle donne, che sono bloccate al lavoro e avranno pensioni future più basse”.

IL PROBLEMA DEI LAVORI DI CURA

“Il governo usa i soldi degli anziani per mandare in pensione altre persone o per dare risorse ai poveri? Questa è una politica ingiusta, dovrebbe usare le risorse dei ricchi per dare una risposta alla povertà”, aggiunge poi il sindacalista, che contesta anche l’ipotesi di introdurre la flat tax, una misura che si rivolgerebbe solo “ai ricchi, non ai poveri e al ceto medio”. Lo Spi-Cigl, insieme ad Auser, ha promosso anche una ricerca sui problemi e le prospettive della domiciliarità, dove il futuro non appare roseo per via della crescita del numero degli anziani bisognosi di cure e la diminuzione dei caregiver familiari. I quali devono anche fare i conti con la mancanza di un riconoscimento, ai fini previdenziali, dei lavori di cura. Il Comitato Opzione donna social da tempo chiede che si faccia qualcosa in questa direzione.

