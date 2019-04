RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, avanzeranno più di 7 miliardi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LO STUDIO SULL’USO DI QUOTA 100

In uno studio basato sui dati Inps, l’Osservatorio previdenza della Fondazione di Vittorio e della Cgil arrivano alla conclusione che Quota 100 verrà utilizzata da meno persone rispetto a quelle previste dal Governo al momento del varo della riforma pensioni. Entro il 2021 si parlava di 973.000 nuovi pensionati, ma, secondo lo studio, saranno solo 325.000, di cui 128.000 quest’anno. “Questo coinvolgimento molto più basso rispetto alla platea prevista dal governo determinerà un avanzo importante di risorse. Nel triennio per l’insieme delle misure previdenziali prese in esame non saranno utilizzati 7 miliardi e 200 milioni, dei 21 miliardi stanziati in Legge di Bilancio. Nel 2019, dei 3,968 miliardi stanziati dal governo, non saranno utilizzati 1,6 miliardi, nel 2020 si prevede il mancato utilizzo di 2,9 miliardi e nel 2021 di 2,6 miliardi”, spiega Ezio Cigna, responsabile della previdenza pubblica della Cgil nazionale.

L’OCCASIONE PER UNA VERA RIFORMA PENSIONI

Il sito di Rassegna sindacale riporta le parole di Roberto Ghiselli, secondo cui Quota 100 “lascia del tutto invariate le cose in prospettiva. Altro che abolizione della Legge Fornero”. Secondo il Segretario confederale della Cgil, ci sono le condizioni “per intervenire con altre misure, sulla base delle proposte contenute nella piattaforma che il sindacato unitariamente ha presentato al governo, garantendo una flessibilità in uscita per tutti dopo 62 anni e prevedendo interventi che tengano conto della specifica condizione delle donne, dei lavoratori discontinui e precoci, dei lavoratori gravosi o usuranti e l’introduzione di una pensione contributiva di garanzia per i giovani”.

