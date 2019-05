RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e donne, la doppia bocciatura della Cgil (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CIGNA

La riforma pensioni con Quota 100 continua a essere al centro di studi e analisi. Anche la Cgil ne ha compiuta una, come ha spiegato Ezio Cigna in un’intervista a RadioArticolo1, di cui dà resoconto il sito di Rassegna Sindacale. Il risultato dello studio è, come evidenziato dallo stesso Cigna, che “le persone che usufruiranno del provvedimento saranno al massimo 325 mila a fine anno, contro le 973 mila ipotizzate dall’esecutivo”. Il responsabile delle politiche previdenziali della Cgil ha anche detto che Quota 100, per come è stata pensata dal Governo, “non risponde a fette importanti del mondo del lavoro, perché restringe a priori la platea degli aventi diritto. Ad esempio, le donne – già fortemente penalizzate dalla legge Fornero, che ha spostato la pensione di vecchiaia da 60 a 67 anni – difficilmente riescono a raggiungere i 38 anni di contributi, svolgendo spesso due lavori, quello in produzione e quello di cure, tanto è vero che solo poche migliaia (una domanda su quattro è stata presentata da una donna), hanno utilizzato quota 100”.

IL GIUDIZIO SU OPZIONE DONNA

Cigna ha dato anche un giudizio relativo a Opzione donna, che è stata prorogata dal Governo: si tratta di una misura penalizzante, visto che “prevede un calcolo interamente contributivo, 35 anni di contributi e 58 d’età se dipendenti, o 59 se autonome”. Dal suo punto di vista, quindi, se si pensava a Quota 100 “per superare la Fornero, si è davvero fuori strada”, anche perché “ogni anno d’anticipo costa il 5% sulla pensione lorda del lavoratore, impedendogli di raggiungere un assegno dignitoso”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA