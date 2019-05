RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e i rischi per gli assegni dei giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DI QUOTA 100

In un articolo pubblicato su finanza.com, Camillo Linguella ricorda che la riforma pensioni con Quota 100 porta a un aumento della spesa pensionistica che mette a rischio gli assegni futuri dei giovani. “Fortunatamente alcuni studi di parte sindacale affermano che a causa del minor numero di richiedenti di quota 100 rispetto a quelli stimati e preventivati, si risparmieranno ben 7 miliardi”, scrive l’autore, facendo riferimento a quel “tesoretto” che dovrebbe arrivare anche dalle risorse risparmiate sul reddito di cittadinanza. Risorse che però difficilmente saranno versate nelle casse dell’Inps, “quindi bisogna ricostituire il piatto rimpinguandolo adeguatamente si si vuole assicurare una pensione contributiva e non di cittadinanza alle giovani generazioni che sull’argomento sono già scese in lotta con le vecchie”.

LA GUERRA TRA GIOVANI E ANZIANI PER LE PENSIONI

Infatti, Linguella ricorda che è già in atto una sorta di “guerra fra poveri” tra i giovani che non vedono prospettive pensionistiche e gli anziani che magari hanno una pensione inferiore a mille euro al mese. Quindi, “si deve trovare una soluzione giusta ed equa per entrambi gli schieramenti. Secondo me si può fare. Sapendo però che tutto non potrà più venire dalla pensione pubblica, ma bisognerà costruirsela in parte da soli anche con un adeguato piano di risparmio pensionistico fatto con la previdenza complementare”. Tuttavia, non bisogna dimenticare che “per poter risparmiare, bisogna poterselo permettere”. Siamo pertanto nella classica situazione del “cane che si morde la coda”.

