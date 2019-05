RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e il problema del debito (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROBLEMA DEL DEBITO

In questi giorni il debito pubblico italiano resta sotto osservazione, soprattutto all’estero, e Alessandro Penati, in un articolo sul Sole 24 Ore, evidenzia quanto non sia possibile paragonare il nostro Paese con il Giappone, che ha un debito pubblico più alto del nostro, ma viene ritenuto affidabile. Questo anche per via delle misure di riforma pensioni approntate in Italia nel corso del tempo. “Il Giappone spende di più per l’educazione (7,6% del Pil rispetto a 6,9%), quanto noi per sanità e sicurezza, ma molto meno (16% del Pil rispetto al 21%) per i trasferimenti correnti per pensioni e spesa sociale assistenziale: insomma, fa il contrario di Quota 100 e Reddito di cittadinanza”, scrive Penati.

LE PAROLE DI DE PALO

L’alta spesa sociale sbilanciata verso le pensioni determina anche una situazione di elevato livello di povertà giovanile, come messo in rilievo da una ricerca della Cgia di Mestre. Il Presidente del Forum Famiglie, Gigi De Palo, non nasconde che ci sono famiglie che “stanno pensando di andare all’estero per regalare ai loro figli qualche opportunità. Se non riparte la natalità, non ci sarà più chi pagherà le pensioni, crollerà il welfare, la sanità non sarà più ‘gratuita’, con la prospettiva di vivere tra vent’anni in un Paese che sarà un grande e insostenibile ospizio”. A proposito delle misure che il Governo dovrebbe approvare oggi, De Palo spiega che “le famiglie non vogliono mancette, ma riforme strutturali. Alle famiglie non serve un miliardo, ma giustizia; non chiedono pannolini, ma concretezza e scelte precise”.

