Riforma pensioni/ Quota 100, Standard and Poor’s: “Impatto limitato” (ultime notizie)

RIFORMA DELLE PENSIONI E IL RATING DELL’ITALIA

Standard and Poor’s ha parlato anche della riforma delle pensioni nel documento in cui ha lasciato invariato a BBB il rating dell’Italia con outlook negativo. Il governo si aspetta che una riduzione dell’età di pensionamento, nel contesto del rovesciamento della Legge Fornero, farà crescere l’occupazione, invece S&P ritiene «che l’impatto sarà probabilmente basso». E quindi «senza ulteriori riforme che eliminino gli impedimenti strutturali nel contesto imprenditoriale, come la burocrazia, il potenziale di crescita economico dell’Italia resterà limitato». Dalle perplessità di S&P su Quota 100 all’analisi della Uil sulle pensioni di cittadinanza. Uno studio ha documentato che con due pensioni di pari importo lordo – la prima frutto di contributi e la seconda “nuova” e puramente assistenziale – generano trattamenti netti differenti. La prima è più bassa, nonostante sia frutto di più versamenti, ma grava l’imposta sul reddito. L’altra è esentasse, da qui l’irritazione delle associazioni dei pensionati.

RIFORMA PENSIONI QUOTA 100: PIÙ UOMINI CHE DONNE

Sono diverse le indagini condotte su Quota 100, che garantisce la possibilità di anticipare l’età pensionabile, in alternativa alle tradizionali modalità previste dalla Legge Fornero. Secondo, ad esempio, uno studio statistico del Sole 24 Ore su nuovi pensionamenti con Quota 100, la maggioranza dei beneficiari sono del Nord, sebbene di origini meridionali. Dall’analisi dei dati svolta dal quotidiano economico si giunge ad altre due conclusioni: la Lombardia è al primo posto tra le regioni per erogazioni, mentre a farne richiesta sono più uomini che donne. Un dato di non poco conto, visto che dimostra l’asimmetria di genere che caratterizza il mercato del lavoro italiano. Se invece ci si concentra sul quantum percepito mediamente dai soggetti che posseggono i requisiti richiesti dalla legge per godere della pensione, risulta dai dati dell’Inps che il 45 per cento percepirà un importo lordo tra 1000 e 1500 euro, mentre il 34 per cento circa una somma superiore alla precedente fino ad un lordo di tremila euro.

