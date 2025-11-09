Nuovo scontro tra la Russia e l'Unione Europea sugli asset congelati in "direzione" Ucraina: Lavrov minaccia Bruxelles ma apre a vertice con Rubio

IL “NUOVO” GUANTO DI SFIDA DEL CREMLINO ALL’EUROPA: “UNA RAPINA CEDERE GLI ASSET RUSSI ALL’UCRAINA”

La guerra in Ucraina ha raggiunto il numero record di 1355 giorni di scontri, battaglie e purtroppo vittime: ancora una vera scadenza per il negoziato di pace manca, e con l’ultima polemica sollevata dalla Russia nei confronti dell’Occidente (in particolare dell’Unione Europea) che va registrata oggi con le parole del Ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Il plenipotenziario capo della diplomazia di Putin ha infatti commentato il possibile utilizzo degli asset russi congelati in Europa dall’inizio del conflitto a favore dell’esercito di Kiev, e ovviamente lo contesta pesantemente.

L’ipotesi formulata dalla Commissione Europea – pur con molte resistenze, a cominciare dalla BCE di Christine Lagarde che lo ritiene un pericoloso precedente – viene vista da Mosca come un affronto, un «inganno» e una completa «rapina»: l’uso di quei beni finora congelati, attacca Lavrov nella lunga intervista a Ria Novosti, è un atto di «cinismo con cui l’Ue interpreta la Carta dell’ONU e il diritto internazionale». Quegli asset in realtà sono inviolabili perché in mano alle banche centrali, e non possono essere messi a disposizione, «sarebbe un vero inganno e una rapina».

Secondo il Ministro Lavrov, non esiste un piano “legale” per «estorcere quel denaro», e se dovesse essere attivato ecco che la Russia «risponderà in modo appropriato». Dopo la recente forte polemica della portavoce del Ministero degli Esteri russo contro il crollo della Torre dei Conti in Italia, Maria Zakharova torna a polemizzare con l’Europa e segue la linea di Lavrov: davanti al divieto di rilascio dei visti Schengen a molteplici cittadini russi, la “diplomatica” reagisce «pronta la ritorsione, l’Ue così cammina sull’orlo del suicidio».

SPIRAGLI PER LA RIPRESA DEL DIALOGO RUSSIA-USA: SUL CAMPO DI BATTAGLIA PERÒ…

Se con l’Europa i rapporti con Putin sembrano essere sempre più compromessi, un unico possibile spiraglio di una ripresa dei negoziati diretti con l’Occidente passa dal dialogo tra Russia e Stati Uniti: la novità arriva subito dopo la “strigliata” fatta da Mosca sulla mancata risposta di Washington (per ora) in merito alla proroga dell’accordo New Start sulla proliferazione nucleare, in scadenza il prossimo febbraio. Ancora il Ministro degli Esteri russo parla di una possibilità concreta che nelle prossime settimane possa tornare ad incontrare l’omologo americano Marco Rubio, «importante per discutere della questione ucraina e promuovere l’agenda bilaterale».

Lavrov ha confermato però che il dialogo a distanza via telefonica non si è mai interrotto con la controparte americana, anche se ora potrebbe essere messo in agenda un faccia a faccia, il primo dopo il mancato vertice di Budapest tra Putin e Trump. Nel frattempo la situazione sul campo di battaglia è tutt’altro che calma e serena: massicci attacchi russi contro le infrastrutture ucraine nelle ultime 48 ore, con purtroppo anche 3 vittime, con la pronta risposta dei raid di Kiev contro due regioni russe al confine, causando la perdita di elettricità per circa 20mila civili.

Specialmente a Belgorod da settimane ormai la guerra dei droni vede l’esercito di Kiev tentare le sortite contro il nemico in risposta ai missili che quotidianamente vengono lanciati contro le città ucraine. Secondo l’esercito di Zelensky, le truppe russe starebbero tentando di infiltrarsi nel nord di Pokrovsk senza per ora ottenere alcun risultato significativo, «abbiamo respinto oltre 80 attacchi nemici». Non si frena però l’emergenza droni sul resto dell’Ucraina, con nuove incursioni soprattutto nelle regioni del Donbass ancora in mano a Kiev.