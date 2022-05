Lavrov “Nato ostacola pace tra Russia e Ucraina”/ “Libereremo mondo dall’Occidente”

Sergej Lavrov in esclusiva oggi a “Zona Bianca“. Il ministro degli Esteri russo è ospite del programma condotto da Giuseppe Brindisi per spiegare il punto di vista del Cremlino sulla guerra in Ucraina, che però a Mosca preferiscono chiamare operazione militare speciale. C’è grande interesse mediatico attorno all’intervista, anche perché è la prima volta dall’inizio del conflitto che un esponente di primo piano del governo russo interviene in uno spazio informativo italiano. Il braccio destro del presidente russo Vladimir Putin, a parte un’intervista ad Al Arabya English, ha preferito fonti di informazioni affiliate allo stato russo.

Prima di intervenire a “Zona Bianca“, però, Sergej Lavrov ha parlato all’agenzia di Stato cinese Xinhua, nella quale ha lasciato intendere che l’obiettivo ultimo della Russia è costruire un nuovo polo mondiale. Niente di nuovo, ma stavolta è stato esplicito. A proposito dei negoziati di pace con l’Ucraina, ha confermato che «non stanno andando bene», ma comunque stanno andando avanti, in video conferenza, con cadenza giornaliera. L’agenda russa comprende «la questione della denazificazione, del riconoscimento di nuove realtà territoriali, lo stop alle sanzioni contro la Russia».

LAVROV “UCRAINA USATA PER FERMARE RUSSIA”

Non è mancato un messaggio diretto all’Ucraina. «Se Kiev smetterà di farsi consigliare da fuori, e incomincerà a pensare ai propri interessi, potrebbe esserci un esito positivo». Per la Russia, dunque, sarebbe l’Occidente ad ostacolare un accordo. Nello specifico la Nato. «Gli Usa e i suoi alleati stanno usando l’Ucraina come uno strumento per contenere la Russia e il suo sviluppo economico». Secondo la versione del ministro degli Esteri russo, prima del 24 febbraio l’Ucraina sarebbe stata forzata a fare una scelta tra l’Occidente e la Russia. «Negli ultimi anni, l’Occidente non ha fatto nulla per fermare il conflitto interno ucraino, ma anzi ha gonfiato il regime di Kiev con armi, addestramenti ed equipaggiamenti».

Sergej Lavrov sostiene che sia stato dato anche indirizzo politico all’Ucraina, «incoraggiando l’aggressività antirussa delle autorità di Kiev». Tutte queste le ragioni dell’invasione: «In queste condizioni, la Russia non aveva altra scelta che lanciare l’Operazione militare speciale. Ma esprimendo supporto per il regime di Kiev, i paesi della Nato stanno facendo di tutto per impedire il raggiungimento di un accordo politico». Ma l’Occidente per Lavrov deve rendersi conto che ci sono «nuove realtà geopolitiche». Dunque, la guerra «contribuisce al processo di liberazione del nuovo mondo dall’oppressione neocoloniale dell’occidente, pesantemente intrisa di razzismo e complesso di superiorità».











