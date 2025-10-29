Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è tornato a parlare dell'Ucraina: le azioni europee e della NATO compromettono la pace di Trump

In una recente serie di dichiarazioni pubbliche, il ministro degli Esteri della Russia Sergej Lavrov è tornato a parlare della guerra in Ucraina, rinnovando l’ormai nota – e, di fatto, mai veramente dimostrata – apertura del Cremlino a cessare le ostilità secondo gli impegni presi ad Anchorage tra Putin e Trump e puntando il dito (come spesso fa) contro l’Europa, la NATO e le loro élite che – a suo avviso – sarebbero ostacolando il percorso verso la pace.

Innanzitutto, Lavrov nel suo intervento – citato dall’agenzia russa Tass – ha voluto ribadire che la Russia “non ha intenzione di attaccare (..) la NATO o l’UE“, nonostante le voci europee che sostengono il contrario, alimentando il clima di conflittualità.

Non solo, perché si è detto anche disposto – per la prima volta – a mettere nero su bianco l’impegno “nelle future garanzie di sicurezza” che emergerebbero dagli accordi post-bellici con Kiev: garanzie – precisa Lavrov – che in ogni caso “i leader dell’UE” starebbero volutamente ignorando per perseguire una linea di attacco diretto contro la Russia.

Sergej Lavrov: “Con UE e NATO non si può trattare, l’unica speranza resta Trump”

Non solo, perché secondo Lavrov è innegabile che l’espansione dell’Alleanza Atlantica “non si [sia] fermata” dalla fine della Guerra Fredda fino a questo momento, anche se in epoca sovietica promisero l’esatto contrario.

Secondo il ministro russo, la NATO sarebbe “violando palesemente gli impegni” secondo i quali i leader occidentali – da un lato – non avrebbero dovuto “rafforzare la propria sicurezza a scapito di quella altrui” e – dall’altro lato – non avrebbero mai dovuto “perseguire il predominio regionale“.

Oltre a quello della NATO, altrettanto riprovevole secondo Lavrov è il comportamento dell’Europa che “non fa mistero dei preparativi che sta facendo a ovest” per quella che definisce “una nuova grande guerra europea“: il ministro, infatti, ha ricordato che “Francia e Inghilterra” stanno coordinando “le loro capacità nucleari”, mentre la Germania sigla accordi “sulla cooperazione militare con gli inglesi” in cambio di altrettante garanzie nucleari.

Proprio per questi preparativi e atteggiamenti, secondo Lavrov attualmente non ci sarebbe alcuna “prospettiva di dialogo significativo [con] le attuali élite dell’UE e della NATO”, troppo impegnate a “ostacolare il normale dialogo sulla sicurezza” regionale; mentre pur a fronte delle recenti dichiarazioni di Trump che “riflettono solo il desiderio frenetico degli europei (..) di prendersi una pausa per riarmare Kiev”, per Lavrov restano gli USA l’unica speranza per “una pace duratura” con l’Ucraina.