L’avventura del Poseidon, Rai 3/ Il film è tratto da un romanzo di Paul Gallico

L’avventura del Poseidon va in onda su Rai 3 per il pomeriggio di oggi, sabato 28 agosto. Si tratta di un film catastrofico davvero ricco di sorprese. A partire dalle ore 15 verrà dunque trasmessa questa opera realizzata negli Stati Uniti nel 1972 e dalla durata di poco inferiore alle due ore. Si tratta di un autentico classico del proprio genere, tratto dall’omonimo romanzo di Paul Gallico.

La sceneggiatura è stata curata da Wendell Mayes e Stirling Silliphant, con la fotografia di Harold E. Stine, la produzione di Irwin Allen, il montaggio di Harold F. Kress e le musiche di John Williams. Della regia se n’è occupato l’inglese Ronald Neame, che ha sfiorato l’Oscar nel 1942 con Volo senza ritorno per i migliori effetti speciali e nel 1945 e nel 1946, grazie alle sceneggiature di Breve incontro e Grandi speranze.

Un cast straordinario viene guidato dall’americano Gene Hackman, che vanta due Premi Oscar per Il braccio violento della legge e Gli spietati e candidature per Gangster Story, Anello di sangue e Le radici dell’odio. Viene affianato dall’italo-americano Ernest Borgnine, vincitore a sua volta dell’Oscar come miglior attore nel 1956 per Marty, vita di un timido. C’è anche la star Shelley Winters, che vanta due Oscar per Il diario di Anna Frank e Incontro al Central Park. Il cast viene completato da Leslie Nielsen, Red Buttons, Stella Stevens, Carol Lynley ed Eric Shea.

L’avventura del Poseidon, la trama del film

L’avventura del Poseidon può contare su una trama molto avvincente. Durante la festa di Capodanno, un’onda dall’altezza di 50 metri colpisce una nave da crociera al largo delle coste greche. È il disastro. Il capo della nave Frank Scott deve incitare i superstiti a risalire lungo il mezzo, con la maggior parte dei passeggeri che decide di restare rinchiusa nel salone da ballo. Tra coloro alla ricerca della salvezza, ecco un detective con consorte, una coppia di anziani, un fratello e una sorella, il maitre gravemente ferito, la cantante dell’orchestra della nave e altri personaggi.

La rincorsa verso la fine dell’incubo si preannuncia alquanto complicata. Il gruppo si fida di un bambino di nome Robin, che fornisce un’indicazione ben precisa per avere maggiori chance di salvarsi. La nave si muove all’improvviso e il maitre annega, mentre diversi passeggeri iniziano a litigare tra loro. I superstiti raggiungono la sala macchine, in parte bruciata e per il resto allagata. Un’anziana donna salva il capo, ma muore d’infarto per lo sforzo immenso. A poco a poco, i superstiti perdono la vita. Ci pensa il misterioso James Martin ad assumere il pieno controllo di tutto e far salvare altre cinque persone insieme a lui.



