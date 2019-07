L’avventura del Poseidon/ Su Rai 3 il film con Gene Hackman (oggi, 27 luglio)

L’avventura del Poseidon va in onda su Rai 3 per il pomeriggio di oggi, 27 luglio, a partire dalle 15.10. Ci troviamo di fronte ad uno dei migliori film drammatici prodotti negli Stati Uniti nel corso degli anni Settanta. La regia è stata affidata a Ronald Neame, un vero genio della macchina da presa ma anche un eccellente sceneggiatore, montatore e direttore della fotografia che ha diretto altri capolavori come Il forestiero, L’uomo che non è mai esistito, La strana voglia di Jean, Dossier Odessa, Due Sotto il divano e Una notte con vostro onore solo per citarne alcuni. Nel cast troviamo diversi nomi eccellenti come Ernest Borgnine, Red Buttons, Carol Lynley, Roddy McDowall, Stella Stevens, Shelley Winters, Jack Albertson, Pamela Sue Martin, Arthur O’Connell, Leslie Nielsen ma il nome sicuramente più importante è quello dell’impareggiabile Gene Hackman. Indimenticabili le sue interpretazioni in Gangster Story, Missisipi Burning e Gli spietati. Ottimo il montaggio di Harold F.Kress e la colonna sonora con musiche curate da Al Kasha, John Williams, Joel Hirschhorn che riescono a trasmettere la giusta suspense.

L’avventura del Poseidon, la trama del film

La trama di L’avventura del Poseidon è incentrata sull’ultimo viaggio del Poseidon, un vecchio transatlantico destinato a essere demolito. Nel corso della sua ultima crociera viene però travolto da un’onda anomala generata da un terremoto sottomarino. La nave viene quindi rovesciata e la maggior parte dei passeggeri muore; si salva solo un piccolo gruppo di persone che sono indecise su come procedere. Il commissario di bordo ritiene che la migliore alternativa sia quella di aspettare i soccorsi raggiungendo la sala non ancora invasa dalle acque; il reverendo Scott (Gene Hackman), una persona molto energica ritiene invece di dover raggiungere la chiglia passando per i vari ponti. Lo seguono nella sua strada alcune persone tra le quali un ottuso poliziotto e sua moglie, una mite coppia di coniugi, una ragazza e il suo fratellino, un negoziante scapolo, una musicista e un cameriere di bordo. Purtroppo durante la loro impresa, diverse persone tra cui lo stesso reverendo perderanno la vita così come gli altri all’interno della nave; gli unici a raggiungere la chiglia saranno quelli che si salveranno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA