L’avventuriero della Louisiana/ Film western su Rete 4 oggi Mercoledì 15 marzo

L’avventuriero della Louisiana, film di rete 4 diretto da Rudolph Maté

Il film L’avventuriero della Louisiana viene trasmesso nel pomeriggio di oggi, Mercoledì 15 marzo alle ore 16:45 su Rete. Il film del 1953 è di genere western e avventura ed è diretto dal regista di origine polacca Rudolph Maté, candidato ben cinque volte consecutive ai prestigiosi Premi Oscar, dal 1941 al 1945, per la migliore fotografia. Le musiche del film sono dirette da Frank Skinner, compositore statunitense che ha lavorato all’Universal Pictures alla musica di circa 200 film di vario genere, tra cui la saga di Sherlock Holmes.

Alla scenografia invece troviamo Russell A. Gausman, vincitore di due Premi Oscar. Il cast di L’avventuriero della Louisiana è tutto statunitense, i protagonisti sono Tyrone Power nei panni del giocatore d’azzardo Mark Follon, l’attrice Piper Laurie, nota al pubblico per avere interpretato la mamma del dottor Ross (George Clooney), in E.R. – Medici in prima linea, in quelli di Angelique ‘Leia’ Dureau, Julie Adams nel ruolo di Anne Conant, John McIntire nei panni di Kansas John Polly e tanti altri attori. Il film L’avventuriero della Louisiana, titolo originale The Mississippi Gambler è stato prodotto dalla Universal International Pictures e distribuito in Italia dalla Universal Films.

L’avventuriero della Louisiana, la trama del film

Il film L’avventuriero della Louisiana racconta la storia di Mark Follon, un accanito giocatore d’azzardo, che vince, durante un viaggio in battello verso New Orleans, un’importante somma di denaro da Laurent Dureau.

Quest’ultimo, sana quindi il proprio debito di gioco vendendo la collana di sua sorella, la bellissima Angelique. Giunto in città, Follon inizia a essere molto popolare e si innamora di Angelique, il padre della ragazza, Edmound Dureau prende in simpatia Follon, mentre Laurent si dimostra sempre più invidioso dell’uomo e quando scopre che Ann, la ragazza di cui è innamorato, lo rifiuta perché innamorata di Follon non riesce più a frenare il suo odio e decide così di sfidare l’uomo a duello.

Durante lo scontro Laurent viene scoperto ad imbrogliare e così viene ripudiato da tutta la città, compreso suo padre. Angelique nel frattempo sposa George Elwood, direttore della banca di New Orleans, ma non sa che il marito sta in realtà truffando la banca per cui lavora destinando i soldi su un suo conto privato. All’arrivo dell’ispettore dei conti l’uomo fugge via portando con sé tutto il denaro. Mark e Angelique riusciranno nel film L’avventuriero della Louisiana a confessarsi finalmente il loro amore?











