L’avventuriero della Luisiana, film Rete4/ Trama e cast: Tyron Power protagonista

L’avventuriero della Luisiana, film in onda oggi, 28 marzo, su Rete4

Era il 1953 quando Tyron Power tornava sul grande schermo con un film d’avventura americano in Technicolor Western diretto da Rudolph Maté, film che ottenne addirittura la candidatura all’Oscar per la migliore registrazione sonora Leslie I. Carey). Ad ospitare L’avventuriero della Luisiana oggi pomeriggio sarà Rete4 portando sullo schermo il papà di Romina Power nei panni di Mark Fallon pronto a convincere il giocatore d’azzardo professionista “Kansas John” Polly (John McIntire) a insegnargli il mestiere. I due si preparano ad un appuntamento importante a bordo di un battello fluviale diretto a New Orleans e sarà allora che il suo mentre gli consiglia di diffidare di F. Montague Caldwell (Ralph Dumke) etichettandolo come un giocatore d’azzardo senza scrupoli.

L’avventuriero della Luisiana, film in onda oggi, 28 marzo, su Rete4, la trama

Inizia da qui la trama de L’avventuriero della Luisiana che porterà Mark a fare la conoscenza di due compagni di viaggio ovvero la bella Angelique Dureau, interpretata da Piper Laurie, e suo fratello Laurent (John Baer) che perde molti soldi alle carte e per pagare i suoi debiti consegna una preziosa collana di diamanti ma quando lui scopre che in realtà appartiene alla sorella lo rifiuta riconsegnandola alla donna che rifiuta. Caldwell assume alcuni uomini per rapinare Mark ma le cose non vanno come previsto e lui riesce a mettersi al sicuro. La vita di Mark cambia quando incontra Edmond Dureau (Paul Cavanagh), un noto schermidore che è impressionato dalla sua abilità con la spada tanto da invitarlo a casa sua. Nonostante quello che c’è tra loro, Angelique sposa il banchiere George Elwood (Ron Randell). Cosa succederà a quel punto e come andranno le cose tra loro quando il marito della donna si rivelerà essere diverso da come lo hanno conosciuto?

