Layana a caccia di riscatto a X Factor 2025: dopo le luci e le ombre della prima puntata prova a rifarsi con Amandoti dei CCCP

Layana divide con Mya Martini a X Factor 2025: assegnazione infelice?

E’ tempo di nuove sfide per Layana a X Factor 2025. La cantante e concorrente del team Achille Lauro cerca una svolta ai live dopo una prima puntata non particolarmente felice. Ci riferiamo alla sua esibizione sulle note de Gli uomini non cambiano, il capolavoro di Mia Martini, che Layana ha interpretato a modo suo, con personalità ma anche con delicatezza. Ne è uscita fuori una performance tutto sommato originale e godibile, sebbene non abbia convinto appieno il pubblico dei social.

Dando una sbirciata ai commenti sotto la clip di Layana, i commenti sono abbastanza contrastanti: c’è chi ritiene che l’assegnazione l’abbia penalizzata o addirittura distrutta, chi nota invece poco coinvolgimento rispetto al testo del pezzo e ancora chi al contrario apprezza la sua prova. “E’ stata brava ma Mia Martini sputava dolore”, sottolinea una fan del programma.

Layana cerca la svolta a X Factor 2025 con Amandoti dei CCCP: una nuova occasione per la giovane cantante

Allora è davvero difficile capire cosa aspettarci da Layana questa sera, giovedì 30 ottobre. Nella seconda puntata del live di X Factor cambia genere e canta Amandoti dei CCCP. Un’occasione ghiotta per provare a svoltare e dimostrare tutte le sue qualità vocali. Come se la caverà? Non facile fare previsioni, di certo dovrà superarsi per dissipare i dubbi degli scettici.

In rete, spulciando tra i commenti e le varie pagelle della scorsa puntata, c’è chi giura di averla sentita stonare. Insomma, commenti un po’ troppi severi nei suoi confronti. La speranza è che Achille Lauro riesca a darle i giusti consigli per valorizzarla, vederla crescere e farsi strada in questa competizione.

