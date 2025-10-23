Chi è Layana, la cantante e concorrente di X Factor del team di Achille Lauro: il coach ha messo a segno un colpo da novanta...

Ha venticinque anni, arriva da Carate Brianza e ha un’arma potentissima, la sua voce. Una voce intensa, magnetica, capace di conquistare con una naturalezza disarmante fin dal primo ascolto. Così Layana ha conquistato un po’ tutti ad X Factor 2025, ma è stato Achille Lauro ad aggiudicarsela in squadra, mettendo a segno un colpo di livello. Durante le selezioni di X Factor 2025, Layana ha mostrato tutte le sue sfumature sul palco. Ha infatti cantato Blue Jeans di Lana Del Rey e The Greatest di Billie Eilish, ma anche Pink Pony Club di Chappell Roan.

Tutte scelte che dicono molto della sua identità artistica, che sotto l’ala sapiente di Achille Lauro potrà crescere ancora e diventare sempre più graffiante. “Sono tanto emozionata e non vorrei dire delle cretinate enormi”, aveva detto la cantante al suo debutto ad X Factor, mostrando un’incertezza che poi si è dissolta in un lampo sul palco.

Layana ad X Factor 2025 nel team di Achille Lauro: “Canto per dire ciò che non riesco con le parole”

Con Blue Jeans ha letteralmente stregato i giudici, che infatti l’hanno premiata con quattro sì.

Dietro la sua voce sembra nascondersi una spiccata sensibilità che le permette di esprimersi senza forzature, senza maschere, lasciando che la musica diventi un mezzo per esprimere se stessa. E allora c’è grande curiosità di vedere e capire dove potrà arrivare Layana ad X Factor 2025.

La giovane artista brianzola è pronta a vivere appieno ogni puntata, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. Ha tutte le carte in regola per riuscirsi perché, proprio come ha detto nel dietro le quinte del talent, “cantare è il modo più sincero che ho per dire quello che non riesco a dire a parole”.

