Layana a X Factor nel quarto live con il brano "Ancora ancora ancora" di Mina. La concorrente dovrà misurarsi con un brano non semplice

Layana al quarto live di X Factor con “Ancora ancora ancora” di Mina

Siamo arrivati al quarto live di X Factor e questa sera i concorrenti si esibiranno pronti a sfidarsi in due diverse manche. Nella seconda, spazio alle nuove assegnazioni: per Layana, giovane concorrente della squadra di Achille Lauro, c’è un pezzo che non ha convinto tanti. Si tratta di “Ancora ancora ancora” di Mina, una canzone di certo non semplice che però Layana non vede l’ora di interpretare questa sera. La concorrente, con una voce soave per quanto potente, dovrà affrontare uno dei brani più complessi della canzone italiana, per quanto splendido. Ecco perché secondo alcuni non è propriamente nelle sue corde.

Layana a X Factor: il pubblico si divide ma la sua voce piace

“A Layana poverina le assegnano sempre pezzi difficilissimi” si legge in un commento. E ancora: “Layana la vedo dura cantare Mina”. In un altro ancora si legge: “Mina per Layana è troppo”. C’è anche però chi la pensa diversamente: “Che pezzoni! Sarò impopolare, ma secondo me Layana può fare Mina, non cercando di imitarla, ma con la cifra stilistica che le consente la sua voce; infatti a me era piaciuta molto anche nel brano di Mia Martini” si legge in un altro commento ancora. Dunque, non resta altro da fare che scoprire come la giovane concorrente interpreterà questo brano.

Intanto, fino a questo momento, Layana sta piacendo. Questi alcuni dei commenti ricevuti dopo il terzo live: “Layana è davvero una meravigliosa creatura! Non vedo l’ora di sentirle preparare il prossimo pezzo con la terapia d’urto di Lauro!”. E ancora: “La tua voce è bellissima e particolare. Poi sei sempre elegante, raffinata” e “Quando alla voce unisci eleganza e naturalezza, beh, puoi davvero arrivare dove vuoi. Bravissima e intensa”. Al pubblico, infatti, Layana sta piacendo. Ora spetterà a lei continuare a stupire.