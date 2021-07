Lazio, calendario Serie A 2021-22/ Partite e avversario prima giornata di campionato

LAZIO, CALENDARIO SERIE A 2021-22: OGGI IL SORTEGGIO

Oggi, mercoledì 14 luglio, con il sorteggio ufficiale conosceremo il calendario della Lazio per la Serie A 2021-22 e dunque siamo impazienti di scoprire le partite e il primo avversario della prima giornata per i biancocelesti. Ormai non manca molto al via della nuova stagione: in una estate caratterizzata dal grande calcio, la prima serie italiana infatti, secondo le ultime disposizioni della Lega aprirà i battenti domenica 22 agosto, per chiuderli poi il 22 maggio 2022. Dunque manca poco più di un mese al debutto della Lazio, che pure nelle ultime settimane ha vissuto novità importanti. Oltre alle trame di calciomercato infatti ricordiamo che solo pochi giorni fa la società delle aquile ha detto addio a Inzaghi (dopo cinque anni passati assieme) e ha salutato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Con il tecnico campano i laziali hanno grandi ambizioni per la stagione 2021-22 della Serie A, di cui a breve conosceremo il calendario: il sesto posto in classifica dell’anno scorso e l’accesso ai gironi dell’Europa league non bastano a dirigenza e tifosi, che vogliono tornare al top. Dunque serve preparasi bene alla prossima stagione: Sarri e i suoi sono già all’opera, in attesa di scoprire i prossimi impegni.

LAZIO, CALENDARIO SERIE A 2021-22: CHI È L’AVVERSARIO DELLA PRIMA GIORNATA?

Impazienti dunque di scoprire come si comporrà il calendario della Serie A 2021- 22 per la Lazio e dunque le partite l’avversario della prima giornata dei biancocelesti, ci pare utile ora andare a ricordare alcune regole, fissate dalla Lega, che ci possono aiutare a completare il quadro. Detto che solo il sorteggio oggi darà la giusta risposta, pure va detto che i biancocelesti, per la prima giornata della Serie A 2021-22, debutto di Sarri in panchina, sicuramente non attenderà il derby con la Roma: da regolamento infatti non sono previste stracittadine, al primo e ultimo turno. Pure al solito il club laziale non potrà sfidare lo stesso rivale occorso un anno fa: per il campionato 2021-22 della Serie A dunque gli aquilotti non potranno bissare la sfida con l’Atalanta (che pure li vide sconfitti per 4-1). Aggiungiamo che per le altre linee guida fissate, per il calendario della Serie A 2021-22 per la Lazio, non è previsto che le squadre che partecipino all’Europa league, incontrino quelle della Champions o delle Conference league, nelle giornate successive a un turno di Europa o Conference league. Un’aggiunta importante dunque, da tenere sicuramente d’occhio nella compilazione del calendario della prossima stagione 2021-22 della Serie A: chissà dunque chi sarà la rivale della Lazio alla prima giornata?

