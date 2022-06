Lazio, calendario Serie A 2022-2023/ Partite, quando Lazio-Roma?

QUAL È CALENDARIO SERIE A 2022-2023 DELLA LAZIO?

Come si formerà per la Lazio il calendario Serie A 2022-2023? Naturalmente il sorteggio comporrà il cammino dei biancocelesti nel secondo anno di Maurizio Sarri, dopo un campionato che possiamo definire senza infamia e senza lode, ma che la Lazio dovrà cercare di migliorare nel torneo che inizierà subito prima di Ferragosto, magari provando a mettere nel mirino il ritorno in Champions League. L’anno scorso, il debutto della Lazio targata Maurizio Sarri aveva avuto luogo in uno stadio speciale per l’allenatore toscano, cioè quello della “sua” Empoli, che la Lazio riuscì ad espugnare per 1-3. Stavolta come inizierà il cammino dei biancocelesti?

Dopo un intero campionato resta ancora in sospeso il giudizio sulla Lazio di Maurizio Sarri, perché la transizione dopo il lungo “regno” di Simone Inzaghi è stata molto difficile. Il secondo anno sarà quello della verità e dovrà quindi dare risposte su una crescita della Lazio e su quanto potrà di conseguenza durare l’avventura nella capitale biancoceleste del tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus. Sarà allora intrigante scoprire come si comporrà per la Lazio il calendario Serie A 2022-2023.

LAZIO, CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE PARTITE ATTESE

Naturalmente, nel calendario Serie A 2022-2023 per la Lazio le partite più attese saranno il derby della Capitale contro la Roma, a maggior ragione dopo un campionato che ha dato responsi molto diversi fra andata e ritorno. Dolce è il ricordo della sesta giornata d’andata, la vittoria per 3-2 casalinga nella sesta giornata d’andata che naturalmente aveva acceso il feeling tra Maurizio Sarri e i tifosi, che però poi hanno dovuto fare i conti con la batosta nella trentesima giornata (l’undicesima di ritorno), quando fu la Roma a vincere per 3-0.

Altra partita che potrebbe essere molto interessante per la Lazio nel calendario di Serie A è quella contro il Napoli, anche perché per Maurizio Sarri è la sfida alla parte forse più bella della carriera, che però nella quattordicesima giornata aveva riservato una pesante sconfitta per 4-0 al San Paolo-Maradona per i biancocelesti che poi non sono riusciti a riscattarsi nemmeno nel girone di ritorno, quando i partenopei passarono per 1-2 all’Olimpico infliggendo di conseguenza una doppia sconfitta alla Lazio…











