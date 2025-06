LAZIO CALENDARIO SERIE A 2025-2026: GIORNATE E PARTITE PER I BIANCOCELESTI

Occasione per provare subito a ripartire dopo la cocente delusione dell’ultima giornata, anche per la Lazio il calendario Serie A 2025-2026 sta per essere rivelato grazie al sorteggio di oggi, venerdì 6 giugno. Sappiamo che la Lazio ripartirà dal ritorno in panchina di Maurizio Sarri poco più di un anno dopo le dimissioni del marzo 2024, perché si sono separate le strade con Marco Baroni, protagonista di una stagione a lungo positiva sul doppio fronte campionato ed Europa League, ma terminata con forti delusioni a causa da un lato dell’eliminazione contro il Bodo Glimt e in Serie A dal clamoroso ko interno contro il Lecce, che ha escluso la Lazio dalle Coppe europee per la prossima stagione.

Calciomercato Lazio News / Linea giovane per Sarri, doppio colpo sulle fasce (5 Giugno 2025)

Questo significa che il campionato avrà tutta l’attenzione da parte dei biancocelesti e allora aumenta ancora di più l’interesse per il calendario Serie A 2025-2026 della Lazio, perché logicamente sarà il grande obiettivo di Maurizio Sarri e dei suoi uomini. Stiamo allora per scoprire il nome dell’avversaria nella prima giornata della squadra capitolina ma anche tutto il percorso delle 38 giornate in campionato, con le sfide con le altre big e in particolare naturalmente la collocazione dei due derby contro la Roma. L’anno scorso si era dovuto attendere fino a gennaio, stavolta la sfida stracittadina arriverà prima? Lo scopriremo presto…

Calciomercato Lazio News/ Il Milan su Rovella, contatti per Pablo Torre e piace anche Coppola (5 giugno 2025)

LAZIO CALENDARIO SERIE A 2025-2026: COME RIPARTIRE DOPO LA DELUSIONE

Stavolta l’appuntamento con il calendario Serie A 2025-2026 della Lazio, come d’altronde anche di tutte le altre squadre, è già ad inizio giugno, quindi fatalmente il pensiero è ancora rivolto più a quanto è stato fino a un paio di settimane fa piuttosto che al futuro ancora relativamente lontano – considerando pure che la prima giornata sarà una settimana più tardi rispetto all’anno scorso, il 23 o 24 agosto prossimi. La Lazio aveva cominciato con una vittoria casalinga per 3-1 contro il Venezia, di conseguenza stavolta il debutto sarà lontano dallo stadio Olimpico.

Calciomercato Lazio News/ Ecco Sarri e si pensa a Pio Esposito, il Napoli valuta Zaccagni (4 giugno 2025)

C’è stato un periodo nel quale la Lazio è stata protagonista assoluta, anche seconda nella classifica di campionato oltre che vincitrice della classifica unica della fase a girone della Europa League, poi però c’è stato il già citato calo, fino alla sconfitta contro il Lecce che ha messo clamorosamente fuori da tutto una Lazio che era arrivata all’ultima giornata ancora in lotta per tutte le Coppe, potenzialmente Champions League compresa. Insomma, si comporrà il cammino che può essere sorprendente, è il fascino per la Lazio calendario Serie A 2025-2026…