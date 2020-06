Lazio, Lotito querela Le Iene/ Caso Zarate, “servizio inattendibile e infondato”

Pubblicità

Claudio Lotito è disposto a portare “Le Iene” in tribunale per il caso Zarate. Mentre in Federazione c’è un’indagine aperta sul tesseramento del giocatore, dopo le anticipazioni del programma, arriva il comunicato del presidente della Lazio. Lotito dichiara di aver «visionato con i legali il servizio de “Le Iene”, che peraltro è stato già dolosamente diffuso sul web e sui giornali, provocando alla mia persona e alla S.S. Lazio S.p.A., società quotata in Borsa, gravissimi danni». Il patron biancoceleste non ritiene «di conferire ulteriore risonanza» con la sua partecipazione. Ma ci tiene a precisare che «i contenuti lì rappresentati sono del tutto inattendibili e infondati», motivo per il quale «i responsabili saranno chiamati a rispondere nelle competenti sedi penali e civili». Insomma, la battaglia è aperta. Domani, dunque, sarà interessante capire se “Le Iene”, come promesso, trasmetteranno il video che avevano deciso di fermare per dare la possibilità proprio a Claudio Lotito di replicare.

LAZIO, LOTITO QUERELA “LE IENE” PER CASO ZARATE

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha deciso di non rispondere al programma “Le Iene” in merito all’inchiesta che lo vede accusato dall’agente di Zarate, Luis Ruzzi, di mancati pagamenti dello stipendio al calciatore argentino. Nel servizio realizzato dal programma da Filippo Roma sono raccolte le dichiarazioni dell’agente in cui si evidenziano presunte irregolarità nelle modalità di pagamento dello stipendio, con possibili violazioni della disciplina fiscale e di redazione dei bilanci delle società professionistiche. L’inchiesta sportiva riguarda Zarate e il legale rappresentante del club, quindi il presidente Claudio Lotito. Il servizio del programma Mediaset venne poi rimandato. «Riteniamo giusto dare un diritto di replica al presidente della Lazio. Nel caso in cui Lotito non volesse cogliere quest’opportunità, il servizio sarà regolarmente in onda martedì 2 giugno». E quindi domani dovrebbe andare in onda.



