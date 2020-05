LAZIO, PARTITELLA IN BARBA ALLE NORME ANTI-COVID?/ Ma il medico del club smentisce

Pubblicità

Polemica in casa Lazio dopo un articolo di fuoco pubblicato da Stefano Agresti sul Corriere della Sera. Durissime le accuse mosse dal quotidiano di proprietà di Urbano Cairo: “Lazio, gli allenamenti: nel campo nascosto da un telo si gioca pure la partitella proibita. I biancocelesti si portano avanti con un tipo di allenamento che sarà consentito solo dal 18 maggio. Minisfide 3 contro 3 e valgono solo i gol segnati «di prima»” Il quotidiano milanese attacca in un momento in cui per il calcio la situazione è sempre più delicata, con le parole di Damiano Tommasi sul protocollo FIGC per la ripartenza che sembrano allontanare ulteriormente la ripresa della Serie A. La Lazio avrebbe dunque svolto allenamenti collettivi, anche se le polemiche sono montate anche per il fatto che manca la documentazione alle accuse rivolte al club di Claudio Lotito, nelle ultime settimane nell’occhio del ciclone per essere stato a capo del fronte delle società che voleva riprendere la Serie A, mentre Urbano Cairo resta in prima linea tra coloro che vorrebbero chiudere il campionato per l’emergenza covid-19: “Impossibile riprendere. Si arrenderanno anche tutte le federazioni” aveva recentemente dichiarato l’editore del Corriere della Sera.

PARTITELLE LAZIO: “FOTO VECCHIE, LA SOCIETA’ SMENTISCE”

Ma la Lazio ha violato o no il protocollo? Il medico della società, il dottor Ivo Pulcini, ha smentito categoricamente l’accaduto, sottolineando come non vi siano prove fotografate e filmate, in che fa dubitare della fonte considerando che gli allenamenti si svolgono a porte chiuse. “Ho letto della questione della Lazio e cerco di vigilare, perché se fosse vero potete immaginare le conseguenze. Sono stato smentito e credo ci sia una smentita ufficiale sulla presunta partitella di ieri, per giunta la foto è vecchia. Non è compito mio, mi sono solo preoccupato di sapere se fosse vero o falso: non corrisponde alla verità ed arriverà comunicazione da parte della società,” ha spiegato il responsabile sanitario della Lazio, che ha anche sottolineato: “Un controllo da parte mia? Io ieri non ero a Formello, ho chiesto e mi è stato detto che quella ricostruzione non corrisponde al vero e che la società avrebbe smentito. Del resto, se fosse stato vero sarei stato costretto a dimettermi.” La società potrebbe intervenire sulla questione, altri dubbi sugli allenamenti in Serie A erano stati avanzati nei giorni scorsi sulle sedute collettive di giocatori della Roma nei parchi in piena quarantena, fino alla frattura al polso del portiere giallorosso Pau Lopez in allenamento in circostanze non chiarite dal club capitolino.



