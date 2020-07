Lazio, sanatoria Zingaretti per occupanti abusivi case/ Ok a domande regolarizzazione

Nel Lazio la giunta regionale presieduta da Nicola Zingaretti ha dato il via libera a una sanatoria che era stata votata nel mese di febbraio e che riguardava il regolamento attuativo e il modello di gestione della “regolarizzazione amministrativa” per tutti i comuni e le Ater (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale): in sostanza si tratta di una procedura di regolarizzazione che, annunciata da Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche Abitative della giunta Zingaretti, consentirà di dare il via alla procedura operativa di regolarizzazione per tutte quelle domande che saranno inoltrate a partire dal prossimo settembre e fino al 27 febbraio 2021: tuttavia per le opposizioni si tratta di una sanatoria per gli occupanti abusivi mentre per l’Unione Inquilini di Roma si tratta di una misura per lungo tempo procrastinata e che gli occupanti delle cosiddette case Ater attendevano oramai da 14 anni. Ad ogni modo, in attesa di conoscere i dettagli della sanatoria con la pubblicazione della suddetta delibera, monta la polemica.

LAZIO, SANATORIA PER GLI OCCUPANTI DI CASE ABUSIVE: CRITICHE DA FdI

Infatti, come si apprende, la delibera consente di fare domanda a coloro che avevano effettivamente occupato l’abitazione a prima del 23 marzo 2014, data dell’entrata in vigore della Legge Lupi, mentre per tutti gli altri è consentito rimanere nella casa facendo ugualmente la domanda e attendendo in graduatoria. Inoltre per poter rientrare nella sanatoria abitativa è necessario avere un reddito tale da poter fare richiesta di un alloggio popolare, mentre per quanto riguarda le sanzioni sono determinate in misura pari al canone di edilizia popolare per un massimo di 5 anni di occupazione più 200 euro al mese, mentre per chi ha figli minori a carico o con disabilità sono previsti degli sconti. Come accennato però la delibera ha lasciato scontento non solo le opposizioni di centrodestra ma pure parte del Movimento 5 Stelle: “Noi ci siamo spesi per la regolarizzazione delle famiglie che, pur avendo i requisiti economici, non avevano avuto risposta abitativa” ha spiegato Fabrizio Ghera (capogruppo in regione di FdI in Regione Lazio) lamentando però che “in questo modo si regolarizzano occupanti spalleggiati dall’estrema sinistra in deroga a leggi, nazionalità e residenza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA