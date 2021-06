LAZIO-SARRI, LA LUNGA NOTTE A FORMELLO/ Incontro col tecnico, ecco le richieste

CALCIOMERCATO LAZIO: TUTTE LE QUESTIONI SUL TAVOLO SARRI-LOTITO

La lunga notte di Maurizio Sarri: il tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus è arrivato a Formello intorno alle 19 per poi spostarsi in un vicino ristorante. Commensali, il presidente della Lazio Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare, con i quali c’è stata una lunga cena terminata dopo la mezzanotte. Sul piatto non sono state messe le questioni economiche, che il club capitolino inizierà a gestire oggi, eventualmente, con l’agente del tecnico, Ramadani. Si è parlato invece di progetti e di come la nuova Lazio di Maurizio Sarri potrà prendere forma.

Il tecnico ha fatto le sue richieste in sede di calciomercato soprattutto in base della variazione al modulo che vorrebbe apportare: addio al 3-5-2 inzaghiano, via al 4-3-3 che non dovrebbe comunque prescindere dalla permanenza degli uomini migliori della rosa biancazzurra. Nessun dubbio su Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Immobile: al limite qualche perplessità su Correa, visto più come punta centrale: servirebbero dunque nuovi esterni sia in difesa sia in attacco.

CALCIOMERCATO LAZIO: OGGI VERTICE CON RAMADANI?

Dunque Sarri, Lotito e Tare hanno vissuto una lunga serata pianificando il calciomercato e i progetti sulla nuova Lazio, ma senza la presenza di Ramadani: di questioni economiche si parlerà solamente da oggi, se il club confermerà di voler dar seguito alle richieste dell’allenatore, che ha chiesto un potenziamento importante durante il calciomercato ma non investimenti esorbitanti sul mercato, solo il reperimento di elementi utili al suo 4-3-3. Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha seguito la vicenda Sarri-Lazio dagli albori, ha dato questi aggiornamenti ai microfoni di Sportitalia: “Sull’aspetto tecnico c’è un’unità d’intenti, dunque si va avanti. C’è stato un incastro giusto tra le richieste di Sarri e ciò che Lotito è pronto a offrirgli. Si sapeva che non sarebbe uscita alcuna fumata dall’incontro di oggi“. Dunque la palla ora passa alla Lazio: se ci sarà convinzione di accelerare definitivamente e non frenare, oggi ci sarà un nuovo incontro ed entro il weekend Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio.

