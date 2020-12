Lazio si qualifica agli ottavi se…/ Champions League, risultati utili: basta evitare la sconfitta

LAZIO SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE SE…

Per la Lazio è arrivato il momento della verità: alle ore 18:55 di martedì 8 dicembre andrà a caccia della qualificazione agli ottavi di Champions League. La partita è quella contro il Bruges, allo stadio Olimpico; in contemporanea, si gioca anche Zenit Borussia Dortmund ma questo match è ininfluente per le sorti della squadra biancoceleste se non per una logica di primo posto nel gruppo F, come poi vedremo. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi devono guardare solo a loro stessi, e mai come stavolta non è una frase fatta: seconda nel girone, la Lazio è padrona del suo destino in entrambi i casi. Il Bruges, che ha disputato un’ottima prima fase della Champions League, è staccata di due punti: non bisogna nemmeno guardare la doppia sfida (in ogni caso al Jan Breydel era finita 1-1), i biancocelesti saranno qualificati agli ottavi di Champions League vincendo o pareggiando. Qualora dovesse arrivare una sconfitta, ci sarebbe ben poco da fare: la Lazio dovrebbe continuare la sua corsa in Europa League, un “paracadute” già sicuro dell’apertura comunque vadano le cose allo stadio Olimpico. Situazione ottimale dunque, e allora proviamo ad approfondire brevemente il discorso legato alle possibilità di qualificazione della squadra capitolina.

BIANCOCELESTI ANCORA IMBATTUTI

La Lazio si qualifica agli ottavi di Champions League qualora evitasse la sconfitta contro il Bruges: partita casalinga, contro una squadra sulla carta inferiore. Dunque, le premesse sono tutte positive: ce lo dice anche il passo dei biancocelesti, che in trasferta non hanno mai vinto ma all’Olimpico fino a questo momento sono stati una macchina, rifilando un doppio 3-1 a Borussia Dortmund e Zenit. La squadra dunque è ancora imbattuta nel torneo, sta segnando con buona continuità (9 reti complessive) e, anche se fino a questo momento non è riuscita a garantire nemmeno un clean sheet, ha comunque dalla sua parte le statistiche. Come abbiamo detto, la sconfitta sarebbe allo stesso modo definitiva: il Borussia Dortmund ha mantenuto il vantaggio di un punto con il pareggio del Signal Iduna Park. Da questo punto di vista, va detto che i biancocelesti avrebbero anche potuto perdere: non sarebbe cambiato nulla nell’economia della qualificazione, in ogni caso il Bruges avrebbe ottenuto gli ottavi della Champions League espugnando lo stadio Olimpico. Bruges che, vale la pena dirlo, ha vinto due volte contro lo Zenit ed è ancora vivo grazie anche al pareggio maturato in casa contro la stessa Lazio: avesse perso, si sarebbe comunque potuto qualificare ma avrebbe dovuto farlo con un certo tipo di risultato. Per il resto, si tratta ora di aspettare che si giochi e vedere come andranno le cose…



