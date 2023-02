Lazio si qualifica agli ottavi se…/ Conference League, risultati utili con il Cluj

LAZIO SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… I RISULTATI CONTRO IL CLUJ

Scopriremo se la Lazio si qualifica agli ottavi di Conference League al termine della partita di questa sera in Romania contro il Cluj, match di ritorno che naturalmente completerà il doppio impegno cominciato settimana scorsa con la vittoria biancoceleste per 1-0 allo stadio Olimpico, firmata dal gol di Ciro Immobile che adesso concede alla Lazio il vantaggio, minimo ma comunque significativo, per affrontare con ottime speranze la partita di ritorno a Cluj, dove tutto si deciderà in questo primo turno ad eliminazione diretta di Conference League.

Sappiamo che la Lazio è “retrocessa” in Conference League a causa del terzo posto nel suo incredibile girone di Europa League, che aveva visto tutte le quattro squadre chiudere a quota 8 punti, ma con la differenza reti che aveva sancito per Maurizio Sarri un terzo posto piuttosto amaro. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, in Conference League la Lazio è sicuramente una delle favorite per la vittoria finale e potrebbe prendersi la soddisfazione di seguire nell’albo d’oro i cugini della Roma.

OTTAVI CONFERENCE LEAGUE: COSA SERVE ALLA LAZIO PER QUALIFICARSI?

Per adesso però è meglio restare concentrati sul presente, dal momento che il cammino verso la finale è ancora molto lungo. La Lazio si qualifica agli ottavi di Conference League naturalmente con due risultati su tre: dopo la vittoria nel match d’andata, ovviamente un altro successo ma anche un pareggio garantirebbero a Maurizio Sarri la qualificazione al prossimo turno e la presenza del nome della Lazio nel sorteggio degli ottavi, che si terrà già domani a Nyon, presso la sede della Uefa.

Quanto al caso di una sconfitta, bisogna naturalmente ricordare che non vale più il discorso legato ai gol in trasferta e quindi qualsiasi sconfitta con un solo gol di scarto (1-0, 2-1, 3-2 eccetera) manderebbe questo playoff Cluj Lazio in tempi supplementari e poi eventualmente anche ai calci di rigore, in questo caso per la Lazio è un peccato perché non avere subito gol in casa non concede più il vantaggio di perdere segnando. Infine, ovviamente la Lazio sarebbe eliminata dalla Conference League in caso di sconfitta con due o più gol di scarto.

